Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ترشيح فيلم "هيليوبوليس" لجعفر قاسم للتنافس على أوسكار أحسن فيلم دولي

  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 10:59     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 47 مرات
ترشيح فيلم &quot;هيليوبوليس&quot; لجعفر قاسم للتنافس على أوسكار أحسن فيلم دولي

الجزائر - اختير الفيلم الروائي "هيليوبوليس" للمخرج جعفر قاسم ليمثل الجزائر في مسابقة أوسكار أحسن فيلم روائي طويل دولي (فيلم ناطق بغير اللغة الإنجليزية) التي تنظمها الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة، حسب ما صرحت به لجنة اختيار الأفلام الجزائرية التي يرأسها المخرج محمد لخضر حامينة.

ويدور هذا الفيلم السياسي -المقتبس عن أحداث واقعية- حول شخصية "زيناتي"، أحد ملاك الأراضي ببلدة "هيليوبوليس" بولاية قالمة (شرق الجزائر) وإبن "قايد"، الذي تأثر بالأفكار الإدماجية ، غير أن إبن "زيناتي"، الطالب الشاب، يتبنى المطالب المنادية باستقلال الجزائر .

الفيلم الذي يتخذ من تاريخ 1940 بداية لأحداثه يرصد أيضا الأسباب التي أدت لمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكب فيها المعمرون فضائع رهيبة بحق الجزائريين، وهو إدانة صريحة للإبادات التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر.

ويعتبر هذا العمل الفيلم الروائي الطويل الأول لقاسم، وقد كان جاهزا للعرض "منذ نهاية فبراير الماضي" غير أن الجهة الوحيدة المنتجة ممثلة في المركز الوطني لتطوير السينما التابع لوزارة الثقافة والفنون قد "أجلت عرضه عدة مرات" حسب ما كان قد صرح به المخرج.

وشارك في أداء هذا العمل ممثلون جزائريون كعزيز بوكروني ومهدي رمضاني وفضيل عسول بالإضافة إلى ممثلين فرنسيين.

واشتهر قاسم -وهو أيضا سيناريست ومنتج- بإخراج العديد من السيتكومات والمسلسلات الناجحة على غرار "ناس ملاح سيتي" (2001) و"جمعي فاميلي" (2008) و"سلطان عاشور العاشر" (2015).

ويتطلب قبول أكاديمية الأوسكار للأفلام المرشحة لقائمتها الأولية لجائزة أحسن فيلم روائي طويل دولي العديد من الشروط منها أن يكون العمل قد عرض تجاريا بإحدى قاعات العرض في بلده الأصلي لمدة أسبوع على الأقل.

وستوزع جوائز الأوسكار في دورتها ال93 (2021) في 25 أبريل المقبل بدل 28 فبراير (موعدها المعتاد) وهذا بسبب جائحة كورونا.

وكانت الدورة ال92 قد عرفت تتويج الفيلم الكوري الجنوبي "باراسايت" (طفيلي) بجائزة أحسن فيلم روائي طويل دولي.

وتوجت الجزائر بهذه الجائزة في 1969 عن فيلم "زاد" (إنتاج مشترك جزائري فرنسي) للمخرج الفرانكو-يوناني كوستا غافراس.

كلـمات مفتـاحيــة :
ترشيح فيلم "هيليوبوليس" لجعفر قاسم للتنافس على أوسكار أحسن فيلم دولي
  أدرج يـوم : السبت, 17 تشرين1/أكتوير 2020 10:59     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 47 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.17

السيد جراد يضع حجر أساس لمشروع مركز لمكافحة السرطان بالجلفة

20.10.17

حوادث المرور: إصابة 308 شخص بجروح و عدم تسجيل وفيات خلال ال48 ساعة الاخيرة

20.10.17

اليوم الوطني للهجرة: الوزير الأول يترحم على شهداء الثورة بمقبرة الشهداء بالجلفة

20.10.17

وباء كورونا: على المواطنين مرافقة التدابير التخفيفية المتخذة بعد الاستئناف التدريجي…

20.10.17

التوقيع قريبا على مرسوم خاص بتنظيم المناطق الصناعية

20.10.17

إطلاق اسم المرحوم أحمد بن شريف على مستشفى البيرين بولاية الجلفة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.12

البيض: فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز

20.10.12

الأغواط : الدستور الجديد يلبي متطلبات البيئة ويضمن المحافظة عليها

20.10.15

المغرب يحصل على صوت واحد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

20.10.14

اجتماع الحكومة : دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

20.10.13

سطيف: تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

20.10.12

إجراءات جد مشددة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف