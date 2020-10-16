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البليدة: نحو إعداد خارطة طريق جديدة لإعادة بعث النشاط الثقافي بالولاية

  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 08:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات

البليدة - دعا والي ولاية البليدة كمال نويصر مساء يوم الخميس الاسرة الثقافية بالولاية الى المشاركة في اعداد خارطة طريق جديدة بهدف اعادة بعث النشاط الثقافي بالولاية الذي يشهد ركودا خلال السنوات الاخيرة.

و في اطار هذا المسعى عقد السيد نويصر مساء اليوم لقاء على مستوى دار الفنان جمعه بأبرز قامات الفن بالولاية على غرار الفنان محمد المازوني و كذا نور الدين بلغالي و كذا الفنانين رابح بن دكوم و نصر الدين البليدي و الفنان عبدو درياسة بهدف الاستماع إلى اقتراحاتهم لإعادة الحركية الثقافية بالولاية.

وفي هذا الصدد دعا الوالي قامات الفن بالولاية من موسيقيين و رسامين تشكيليين و ممثلين الى استحداث ورشات تكوينية على مستوى دار الفنان الواقعة وسط المدينة و التي وصفها بال"هيكل بدون روح" كونها لم تستغل الى غاية الآن على النحو الصحيح بالرغم من الجمعيات الثقافية الكثيرة الناشطة بالولاية.

وفي هذا السياق التزم المسؤول التنفيذي الاول على الولاية بتمويل عملية بتجهيز دار الفنان بمختلف المعدات الخاصة بكل تخصص سواء آلات موسيقية أو معدات الرسم و كذا تلك الخاصة بالمسرح و هي العملية التي سيشرع فيها ابتداء من الشهر المقبل.

كما تعهد الوالي أيضا بتمويل تنقل الفرق الثقافية للمشاركة في تظاهرات وطنية أو دولية ايمانا منه بالدور الكبير الذي يلعبه الفن في تربية الأجيال الصاعدة.

من جهته ثمن الفنان نور الدين بلغالي هذه المبادرة التي تسمح للفنان من طرح انشغالاته و اقتراحاته لتطوير المجال الفني الذي يشهد ركودا بالولاية بسبب غياب التنسيق ما بين الفنانين و كذا القائمين على هذا القطاع، حسب قوله.

للإشارة، فقد مكن هذا اللقاء من تبادل وجهات النظر فيما تعلق بالعمل على تنشيط الحركية الثقافية بالولاية و الذي خلص الى الاتفاق على مشاركة جميع أفراد الاسرة الثقافية من رسامين و كتاب و موسيقيين و ممثلين في اعداد خارطة عمل للنهوض بهذا القطاع.

كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: نحو إعداد خارطة طريق جديدة لإعادة بعث النشاط الثقافي بالولاية
  أدرج يـوم : الجمعة, 16 تشرين1/أكتوير 2020 08:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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