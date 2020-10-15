باتنة : معرض للفنان التشكيلي حسين هوارة يفتتح نشاط "أضواء باتنة"

وتم بالمناسبة افتتاح رواق دائم للمعارض الفنية ببزار سامعي, وسط المدينة, لفائدة فناني الجهة بمقر هذه الشركة التي تسعى, حسب صاحبها نذير بلبحري, إلى "استحداث فضاء للم شمل الفنانين والفاعلين في ميدان الثقافة و تمكينهم من عرض إبداعاتهم ومنتجاتهم والترويج لها وتسهيل تسويقها من خلال استغلال كل الإمكانات المتاحة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي."

وسيتم, وفق ما أكده المتحدث في عديد من اللقاءات التشاورية التي سبق وأن تم تنظيمها مع الفاعلين في الساحة الثقافية بعاصمة الأوراس, ضبط رزنامة تشمل مواعيد لتنظيم معارض متواصلة يمتد كل واحد منها لمدة أسبوعين لعرض وبيع اللوحات الفنية لفناني الجهة تتخللها جلسات مناقشة فنية وكذا ورشات تطبيقية في المجال لفائدة مبتدئين.

واستقطب المعرض الافتتاحي ل "باتنة أضواء " مهتمين بعالم الألوان وكذا فنانين تشكيليين, منهم كريم محمد, ونحاتين, منهم رشيد موفق, حيث قدم الفنان المعروف ابن مدينة القنطرة ببسكرة, حسين هوارة, 22 لوحة من أعماله ومنها "نعناعة" التي نالت سنة 1981 الجائزة الأولى في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بسوق أهراس وكذا "نار ورماد" و "تشكيل تجريدي" و "الحلم" وغيرها.

وحملت اللوحات المعروضة, حسب الفنان التشكيلي سليم بوهالي من ولاية بسكرة, كثيرا من جماليات اللون التي يبدع في نقلها بإحساس مرهف راقي الفنان حسين هوارة الذي تتلمذت على يديه و تتلمذ على يديه ممثلي عشرات الفنانين التشكيليين بالجهة.

وستتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري فعاليات المعرض الفني الذي بعث الدفء في نفوس فناني باتنة رغم جوها البارد في مثل هذه الفترة من السنة ودفع فيهم أمل مواصلة الإبداع وكذا العرض مع فسحة الأمل التي فتحتها لهم شركة "أضواء باتنة."