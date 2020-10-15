وهران : معرض للصناعات التقليدية لدعم نساء ريفيات في تطوير مشاريعهن

و قد نظم هذا المعرض على مستوى دار الغابات بالمنزه (كنستال سابقا)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية تحت شعار "استقلالية المرأة و الفتاة الريفية"، بمشاركة زهاء 30 من هؤلاء النسوة اللاتي قمن بعرض نتاج نشاطاتهن و تقاسم خبراتهن في مجال الصناعات التقليدية.

وقالت رئيسة جمعية ترقية المرأة الريفية بولاية وهران، علو بابا أحمد، أن المعروضات هي منتوج عمل يدوي لنساء من بينهن فنانات تشكيليات ومعلمات وطبيبات أسنان وطبيبات وحرفيات كدعم للمرأة الريفية، مبرزة بأن المشاركات واعيات بأهمية الحرف التي يعملن على المحافظة عليها و تعليمها، كأداة لخلق فرص الشغل والثروة.

ومن جهتها، أفادت السيدة نصيرة بوحيزب ، وهي اختصاصية في علم الأحياء أنها تعمل على تحفيز النساء و تقديم التكوين والنصح لمن يرغبن في تطوير أنشطة في مجال البستنة و التزيين الداخلي و تثمين النفايات العضوية لصناعة الأسمدة.

و قد توافد العديد من الزوار الى هذا الفضاء لاكتشاف المعروضات التي تعبر عن التراث التقليدي والثقافي الوهراني.

كما كان هذا الحدث فرصة لترقية ابداع الحرفيات الجزائريات و مساهمتهن في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في عدة مجالات على غرار صناعة الزرابي و الفخار و الزخرفة و الخط العربي و الصابون المصنوع من زيت الزيتون و غيرها.