خبراء تشيك لترميم تماثيل المسرح الجهوي لوهران

وهران - ستعهد عملية ترميم تماثيل المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" لخبراء في ترميم مثل هذه المنشآت من جمهورية التشيك, حسبما أفاد به لوأج مدير هذه المؤسسة الثقافية, مراد سنوسي.

وذكر نفس المسؤول أنه تم تعيين الخبير التشيكي كارول باير المختص في ترميم الاجزاء الفنية للبنايات لإجراء تشخيص لوضعية هذه التماثيل الخمس الموجودة بالمسرح الجهوي لوهران, مضيفًا أن الأمر يتعلق في المرحلة الأولى بتحديد حالة هذه الأجزاء ومن ثم العمل على إيجاد الطريقة المثلى لترميمها.

وأفاد ذات المتحدث أن الخبير التشيكي قد شرع بالفعل في عملية التشخيص التي ستدوم بضعة أيام على مستوى المسرح بينما سيتم تحديد موعد للترميم بعد فتح الحدود الجوية المغلقة بسبب انتشار وباء الكوفيد19.

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وقررت إدارة مسرح "عبد القادر علولة" الإتاحة لأعضاء جمعيتين محليتين قامتا بالفعل بعدة أنشطة في مجال الحفاظ على التراث في تجربة ترميم هذه المنشأة وهما "صحة سيدي الهواري" و"الأفق الجميل".

ويتعلق الأمر بتنظيم ما يشبه ورشة تكوينية أثناء ترميم التماثيل وبالتالي إشراك الشباب من الجمعيتين في هذه العملية, حسبما أشار إليه السيد سنوسي, مضيفا أن "هؤلاء الشباب الذين تلقوا تكوينا في ترميم التحف يمكنهم التكفل مستقبلا بهذا الجانب وتكوين شباب آخرين في المجال".