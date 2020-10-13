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وكالة الإشعاع الثقافي تعرض الفيلم القصير "ذكرياتنا"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 08:42     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 22 مرات
وكالة الإشعاع الثقافي تعرض الفيلم القصير &quot;ذكرياتنا&quot;

الجزائر - عرضت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مساء أمس الاثنين على قناتها في اليوتيوب الفيلم الجزائري القصير "ذكرياتنا" للمخرجين الشابين وليد بن يحى وفريد نوي.

ويتطرق هذا العمل -الذي كتبت نصه هازار جعفر- لأوجاع الحياة من خلال قصة مؤثرة لرجل فقد زوجته وابنته الصغيرة في حادث سير فيصاب بصدمة نفسية تجعله يعيش حياة التشرد وصادف ذات يوم أن وجد حقيبة يد لفتاة تدعى "أميرة" التقاها في محطة حافلات فيقرر إعادتها لها في الأخير بعد أن يأخذه الحنين من جديد لعائلته السابقة.

"أميرة" التي تعيش وحيدة مع جدتها مصابة بدورها باكتئاب حاد نتيجة فقداتها لأبويها وهكذا تلتقي القصتان في الحزن والتعاسة وأيضا في المشاعر الإنسانية.

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وصور هذا الفيلم -ومدته 17 دقيقة- بمدينة سطيف بطريقة فنية بسيطة ولكن ذات جماليات وهو من تمثيل الطيب بن نعيجة في دور المتشرد وهيلدا دواودة في دور "أميرة" وعايدة قشود في دور جدتها.

وكان هذا العمل قد توج في عدة مهرجانات للأفلام القصيرة بسطيف وبرج بوعريريج كما تم عرضه في 2016 في إطار الطبعة التاسعة لمهرجان وهران للفيلم العربي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 10:18
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وكالة الإشعاع الثقافي تعرض الفيلم القصير "ذكرياتنا"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 تشرين1/أكتوير 2020 08:42     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 22 مرة   شارك

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