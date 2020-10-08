Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الحكومة الاسباني يزور مغارة سيرفانتيس بالعاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 19:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
رئيس الحكومة الاسباني يزور مغارة سيرفانتيس بالعاصمة

لجزائر - قام رئيس الحكومة الاسباني، بيدرو سانشيز اليوم الخميس بزيارة الى مغارة سيرفانتيس بالعاصمة، وهذا في ختام زيارته الرسمية للجزائر التي دامت يومين.

وقد طاف الضيف الاسباني الذي كان مرفوقا بوزيرة الثقافة و الفنون، مليكة بن دودة والشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود بداخل المغارة.

وبعين المكان، قدم عالم الآثار و المؤرخ عبد الرحمان خليفة للسيد بيدرو سانشيز و الوفد الهام المرافق له شروحات حول المغارة و تاريخ هذا المكان الذي كان بمثابة ملجأ للكاتب ميغيل دي سيرفانتيس .

وفي تصريح للصحافة عقب هذه الزيارة، أكد رئيس الحكومة الاسباني بأن "الفنانين و المبدعين و الأدباء ينتمون للأرض التي ترعرعوا و كبروا فيها"، مضيفا أن جزءا من حياة الكاتب مرتبطة بالجزائر.

كما أوضح ضيف الجزائر أن اسبانيا و الجزائر "تعملان منذ سنوات طويلة على تجسيد مؤلف يتناول حياة و المسار الذي سلكه الكاتب الاسباني"، قائلا في هذا الاطار "نعمل أيضا على تحقيق "درب سيرفانتيس" و هو مشروع جزائري-اسباني حول المسار السياحي بالتنسيق مع ولاية الجزائر و معهد سيرفانتيس الذي يجسد اختلاط ثقافتي البلدين " على حد قوله.

 إقرأ أيضا: رئيس الحكومة الإسباني: "الجزائر شريك استراتيجي مهم جدا لإسبانيا ولأوروبا"

كما أعلن رئيس الحكومة الاسباني عن "فتح قريبا مركز ثقافي اسباني ثالث في الجزائر تابع لمعهد سيرفانتيس" و هو مشروع يضاف للأقسام الجامعية السبعة لتعليم اللغة و الأدب الاسباني الموجودة و هذا في اطار " التقارب" بين الجزائر و اسبانيا .

كما استرسل قائلا أن التعاون لا يجب أن ينحصر في مشاريع و اهداف بل يتعين علينا "العمل على تحقيق جوانب الصداقة و التوافق و السلم و الاستقرار التي يجب أن تسود في جميع بلدان حوض المتوسط".

وخلال زيارته، استقبل رئيس الحكومة الاسباني من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون و ترأس مناصفة مع السيد جراد منتدى الأعمال الجزائري-الاسباني الذي نظم بحضور وفدي البلدين و نحو خمسين رئيس مؤسسة و منظمات أرباب عمل.

آخر تعديل على الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 19:54
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

رئيس الحكومة الاسباني يزور مغارة سيرفانتيس بالعاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 19:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.08

الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي: بن عبد الرحمن يشارك في اجتماع المحافظين العرب

20.10.08

رئيس الحكومة الاسباني يزور مغارة سيرفانتيس بالعاصمة

20.10.08

ناصري: حوالي 65 بالمائة من البرنامج الإجمالي للسكن"ستكون مخصصة للسكن الريفي"

20.10.08

الإستفتاء على تعديل الدستور: تأكيد في ثاني يوم من الحملة على أهمية هذه المحطة في التأسيس…

20.10.08

طاقة: السيد عطار يتباحث مع الرئيس المدير العام لناتورجي

20.10.08

التنديد باستئناف تصدير السمك المجمد للصحراء الغربية المحتلة 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.05

فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا

20.10.05

كأس الجزائر: إلغاء صيغة الذهاب والإياب خلال الدورين ربع ونصف النهائيين

20.10.06

التعديل الدستوري" تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع"