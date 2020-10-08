رئيس الحكومة الاسباني يزور مغارة سيرفانتيس بالعاصمة

وقد طاف الضيف الاسباني الذي كان مرفوقا بوزيرة الثقافة و الفنون، مليكة بن دودة والشؤون الخارجية، صبري بوقدوم و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود بداخل المغارة.
وبعين المكان، قدم عالم الآثار و المؤرخ عبد الرحمان خليفة للسيد بيدرو سانشيز و الوفد الهام المرافق له شروحات حول المغارة و تاريخ هذا المكان الذي كان بمثابة ملجأ للكاتب ميغيل دي سيرفانتيس .
وفي تصريح للصحافة عقب هذه الزيارة، أكد رئيس الحكومة الاسباني بأن "الفنانين و المبدعين و الأدباء ينتمون للأرض التي ترعرعوا و كبروا فيها"، مضيفا أن جزءا من حياة الكاتب مرتبطة بالجزائر.
كما أوضح ضيف الجزائر أن اسبانيا و الجزائر "تعملان منذ سنوات طويلة على تجسيد مؤلف يتناول حياة و المسار الذي سلكه الكاتب الاسباني"، قائلا في هذا الاطار "نعمل أيضا على تحقيق "درب سيرفانتيس" و هو مشروع جزائري-اسباني حول المسار السياحي بالتنسيق مع ولاية الجزائر و معهد سيرفانتيس الذي يجسد اختلاط ثقافتي البلدين " على حد قوله.
إقرأ أيضا: رئيس الحكومة الإسباني: "الجزائر شريك استراتيجي مهم جدا لإسبانيا ولأوروبا"
كما أعلن رئيس الحكومة الاسباني عن "فتح قريبا مركز ثقافي اسباني ثالث في الجزائر تابع لمعهد سيرفانتيس" و هو مشروع يضاف للأقسام الجامعية السبعة لتعليم اللغة و الأدب الاسباني الموجودة و هذا في اطار " التقارب" بين الجزائر و اسبانيا .
كما استرسل قائلا أن التعاون لا يجب أن ينحصر في مشاريع و اهداف بل يتعين علينا "العمل على تحقيق جوانب الصداقة و التوافق و السلم و الاستقرار التي يجب أن تسود في جميع بلدان حوض المتوسط".
وخلال زيارته، استقبل رئيس الحكومة الاسباني من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون و ترأس مناصفة مع السيد جراد منتدى الأعمال الجزائري-الاسباني الذي نظم بحضور وفدي البلدين و نحو خمسين رئيس مؤسسة و منظمات أرباب عمل.