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تلمسان: افتتاح معرض "معالم في شظايا " للفنانة التشكيلية لاسمهان مزوار

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 18:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات
تلمسان: افتتاح معرض &quot;معالم في شظايا &quot; للفنانة التشكيلية لاسمهان مزوار

تلمسان - افتتح اليوم الخميس بمتحف الفن والتاريخ لمدينة تلمسان معرض "معالم في شظايا" للفنانة التشكيلية الشابة اسمهان مزوار بحضور عدد من الفنانين ومسؤولي قطاع الثقافة بالولاية في التزام صارم بالبروتوكول الصحي المعمول به لمكافحة كوفيد-19.

ويعد هذا المعرض الفردي الذي ينظمه مركز الفنون والمعارض لتلمسان، الذي يستأنف أنشطته بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا ،الأول من نوعه لهذه الفنانة التلمسانية الشابة التي تدعو الزوار من خلال لوحاتها ال22 إلى الغوص في أحاسيسها وعواطفها التي تتخلى فيها عن الواقعية التصويرية لتفسح المجال للجو والألوان وتحلل الحركة على غرار أسلافها في الفن التجريدي.

وذكرت الفنانة في معرضها الأول "أرسم كلما يأتيني الإلهام"، مشيرة الى ان معرض "معالم في شظايا" يشكل "ثمرة إلهامها والمساحة التي تطلق فيها العنان لعواطفها وأحاسيسها".وتدفع أعمال اسمهان الفنية ،الفلسفية والتجريدية الإنسان إلى التفكير والغوص في أعماق الروح.

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ومن خلال هذا المعرض يحاول مركز الفنون والمعارض متابعة الاتجاهات الفنية الأكثر شعبية في عالم الفن التشكيلي لدعم وتشجيع الفنانين الموهوبين الشباب في إبداعهم ،حسبما أوضحه مديره أمين بودفلة.

ويشكل هذا المعرض "دعوة للسفر ضمن رحلة فنية ورؤية فلسفية للحياة وللتجربة الإنسانية" لهذه الفنانة الشابة التي تملك في رصيدها عدة مشاركات في معارض جماعية بالجزائر العاصمة ووهران وتلمسان، حسبما أكده ذات المتحدث.

وسيبقى معرض "معالم في شظايا" مفتوحًا للجمهور حتى نهاية أكتوبر الجاري للسماح لمحبي الفنون التشكيلية بالتمتع بإبداعات اسمهان مزوار من جهة والعودة التدريجية للأنشطة الثقافية من جهة أخرى.

آخر تعديل على الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 19:53
كلـمات مفتـاحيــة :
تلمسان: افتتاح معرض "معالم في شظايا " للفنانة التشكيلية لاسمهان مزوار
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 18:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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