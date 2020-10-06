مسرحية "شكون يخدع شكون" تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة

وعلى مدار ما يقارب ساعة ونصف من الزمن، تابع الجمهور الذي كان أغلبه من الشباب العرض المسرحي الذي أخرجه وكتب نصه محمد العقون باهتمام كبير حيث كان التجاوب مع أبطال "شكون يخدع شكون" من خلال التصفيقات الحارة على الممثلين الذين تداولوا على الركح.

وتروي مسرحية "شكون يخدع شكون"، التي حملت صبغة سوريالية ساخرة طغت عليها جرأة الطرح قصة زعيمين يسعيان في الخفاء إلى رعاية الحروب وإشعالها في مختلف أنحاء العالم لكنهما يظهران في العلن بأنهما يرعيان السلام ويقومان بمحاربة كافة أشكال النزاعات.

وتقمص أدوار مسرحية "شكون يخدع شكون"، تسعة ممثلين شباب نجحوا من خلال عدة مشاهد متداخلة ارتحلوا فيها بالجمهور بين الماضي والحاضر في إبراز شخصية ملكة ذات أطوار غريبة عرفت كيف تستغل معاناة فنان يعيش بإحدى بلدان العالم لحثه على إنشاء حزب يخدم أجندات سياسية أجنبية على حساب مصلحة بلده.

كما عالجت المسرحية قضية هوس الدول العظمى بتحقيق رغباتها في التوسع على حساب دول أخرى يهتم زعماؤها بمصالحهم الشخصية فقط في الوقت الذي تغرق فيه مجتمعاتهم في مشاكل جمة تقود شبابها الذي يعاني التهميش والبطالة، إلى الهجرة غير الشرعية.

وأكد الممثل سيف الدين بوحة، لـ/وأج/، بأن هذا العمل يستهدف تسليط الضوء على عديد القضايا المحورية التي تشغل بال مئات الملايين في العالم.

و أبدى الحضور إعجابهم بالمسرحية التي عالجت واقعا معاشا، حسب أكرم منصوري، الذي أكد عقب نهاية العرض بأن الممثلين نجحوا في طرح قضية هامة وهي قضية "دول قوية تقوم بانتهاك القوانين وتتحرك في الخفاء لتجسيد مساعيها الرامية إلى بسط هيمنتها وتغذية أطماعها في التوسع على حساب البلدان الأخرى."

تجدر الإشارة إلى أن سينوغرافيا المسرحية، التي تم عرضها في إطار النشاطات المتنوعة التي برمجتها مديرية الثقافة لولاية خنشلة في إطار افتتاح الموسم الثقافي 2020- 2021، قام بإنجازها عبد الرحمان زعبوبي في الوقت الذي تولى فيه سعيد بوشلوش تأليف الموسيقى وقامت نوارة إدامي بإعداد الكوريغرافيا لتقريب الصورة أكثر للحاضرين الذين صفقوا مطولا لفريق المسرحية في نهاية العرض.