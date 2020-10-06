أول لقاء تنسيقي لمراجعة القانون المتعلق بالسينما و السمعي البصري

الجزائر- نظم كاتب دولة لدى وزير الثقافة و الفنون المكلف بالصناعة السينماتوغرافية, يوسف سحايري يوم الاثنين بالجزائر لقاء تنسيقيا و استشاريا من أجل "مراجعة القانون المتعلق بالسينما و السمعي البصري", حسب ما جاء في بيان لهذه الدائرة الوزارية.

و ضم هذا اللقاء أطرافا فاعلة في الفن السابع و ممثلين عن وزارة الثقافة و الفنون و مؤسسات تنشط في الميدان و كذا ممثلين عن وزارة الاتصال و سلطة ضبط السمعي البصري.

و ألح كاتب الدولة على ضرورة "اشراك الخبراء و الأطراف الفاعلة في القطاع, قبل مراجعة القانون و الوصول الى مسودة "تنظم" كل مراحل النشاط السينماتوغرافي من أجل "الاستجابة لتطلعات هذه الفترة التي تقتضي تشييد صناعة سينماتوغرافية كفيلة بالاضطلاع بدورها الاجتماعي مع المساهمة في الاقتصاد الوطني".

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و حسب المصدر ذاته ,شكل اللقاء فرصة سانحة "لتحديد النقائص الموجودة في القانون الحالي الذي تتسم بعض مواده بالغموض, بينما تعتبر بعض المواد الأخرى قديمة".

و من بين التوصيات الأخرى المنبثقة عن هذا اللقاء, أشار البيان إلى انشاء أفواج عمل مكلفة بعقد اجتماعات دورية لأجل اعداد المسودة الأولى لهذا القانون, بما يكفل بيئة عمل مثلى و تشجيع الاستثمار في السينما.