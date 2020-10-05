فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا

لندن - صنفت جريدة الغارديان البريطانية الفيلمان الطويلان الجزائريان "معركة الجزائر" و"وقائع سنين الجمر" ضمن أفضل عشرين فيلما في تاريخ السينما الإفريقية، حسب مقال للجريدة صدر مؤخرا.

ويحكي "معركة الجزائر" (1966) -الذي أخرجه الإيطالي جيلو بونتيكورفو- عن فترة من فترات حرب التحرير الجزائرية من خلال ملحمة المقاومة التي خاضها سكان القصبة ضد جيش الاحتلال الفرنسي وقد حاز عدة جوائز أبرزها "الأسد الذهبي" بمهرجان البندقية بإيطاليا عام 1966.

وكان هذا الفيلم الحربي التاريخي الذي صور بالأبيض والأسود قد تميز بطابعيه الروائي الخيالي والإخباري الوثائقي وقد صنف عدت مرات كأحد أفضل الأفلام في تاريخ السينما العالمية.

ويروي من جهته "وقائع سنين الجمر" (1974) الذي أخرجه محمد لخضر حمينة المعاناة التي عاشها الجزائريون اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا مع الاحتلال الفرنسي في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وقد توج بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي بفرنسا عام 1975.

وكتب المقال الناقد السينمائي الإنجليزي بيتر برادشو وهو كبير نقاد الأفلام بالغارديان منذ عام 1999 حيث يكتب أسبوعيا في الزاوية الثقافية "فيلم وموسيقى" كما يشارك بمداخلاته في الفن السابع في إذاعة "بي بي سي" وبمجلات أمريكية.

وأدخل باردشو أيضا في قائمة أفضل 20 فيلما إفريقيا "أبونا" (2002/ تشاد) و"توكي بوكي" (1973/ السنغال) و"باب الحديد" (1958/ مصر) بالإضافة إلى "في انتظار السعادة" (2002/ موريتانيا) و"موسم الرجال (2000/ تونس).