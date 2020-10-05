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وزارة البيئة تعلن عن نتائج مسابقة الأطفال المبدعين خلال فترة الحجر الصحي 

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 15:36     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
وزارة البيئة تعلن عن نتائج مسابقة الأطفال المبدعين خلال فترة الحجر الصحي 

الجزائر - أعلنت وزارة البيئة عن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية التي نظمت للأطفال في فترة الحجر الصحي خلال جائحة كورونا تحت شعار "هيا لنكون مبدعين في منازلنا" والتي تخص ستة مجالات للنشاط، حسبما افاد به بيان للوزارة .

و تتمثل فئات النشاط الابداعي الستة (6) المعنية بهذه المسابقة التي تم تنظيمها عن بعد بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في "فن إعادة التدوير" و"تركيب الفيديو" و"فن تشكيلي" و "رسم" و "شعر" و"القصة القصيرة" ، يضيف ذات المصدر.

و أسفرت نتائج هذه المسابقة عن فوز 30 مشاركا من مختلف ولايات القطر الوطني .

بهذه المناسبة تقدمت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث بشكرها و تقديرها لجميع الأطفال المبدعين والمبدعات الذين شاركوا في هذه المسابقة مؤكدة أن مساهمتهم الإبداعية تدل على حسهم البيئي المتميز لإثراء هذه الفعالية.

وسيتم الإعلان الرسمي على تاريخ تنظيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين خلال الأيام المقبلة، يضيف ذات المصدر .

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وزارة البيئة تعلن عن نتائج مسابقة الأطفال المبدعين خلال فترة الحجر الصحي 
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 15:36     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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