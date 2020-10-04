مهرجان الفيلم القصير بعنابة: "أقدام فارايام" يفوز بجائزة البوابة الذهبية لشهر سبتمبر 

عنابة - فاز الفيلم القصير "أقدام فارايام" للمخرج جراهام ريد من زيلندا الجديدة بجائزة "البوابة الذهبية" لمهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير في طبعته لشهر سبتمبر 2020، حسب ما علم يوم الأحد من المكلف بالاتصال لذات المهرجان، سليمان رفاس.

وعادت الجائزة الثانية "البوابة الفضية" ضمن ذات المهرجان للفيلم القصير "حفنة تمر" لهشام حسن من الولايات المتحدة الامريكية، فيما كانت جائزة "البوابة البرونزية" من نصيب الفيلم القصير "خمسة ملوك " للمخرج الإسباني ألبرتو بونس، حسب ذات المصدر.

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واستنادا للسيد رفاس أحرز فيلما "الأسد" للمخرج الإيطالي دافيد ميليني و"سلطة عائلية" للمخرج الفرنسي أديلاييد نيكفار جائزتي "لجنة التحكيم" و"الجمهور" على التوالي ضمن طبعة شهر سبتمبر من المهرجان الافتراضي الدولي للفيلم القصير.

وعادت تنويهات هذه الطبعة لكل من الفيلم القصير "جوال " للمخرج عماد سلمنيان من إيران و" لاعب الدومينو " لحكيم طرايدية من هولندا، إضافة إلى فيلم "أفضل جائزة " للمخرج وحيدي كفري من العراق.

وشهدت طبعة سبتمبر التي تعد "السادسة" من المهرجان الافتراضي الدولي للفيلم القصير لعنابة مشاركة 18 دولة من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا بـ 41 فيلما قصيرا تم انتقاء 19 منهم للمشاركة في مسابقة هذه الدورة، حسب ذات المصدر.

وإلى جانب العروض السينمائية القصيرة التي تقترحها بوابة المهرجان طيلة أيام التظاهرة، تم في إطار هذا المهرجان الافتراضي تنظيم عدة دورات تكوينية في مهن السينما لفائدة هواة الفن السابع، كما تم إيضاحه.

ويرتقب في إطار اتفاقية أبرمت بين القائمين على مهرجان البوابة الرقمية للمهرجان الدولي للفيلم القصير ومهنيين في مجالات السينما من عدة دول إجراء تربصات تكوينية لفائدة السينمائيين الشباب.

للإشارة ينظم المهرجان الافتراضي للفيلم الدولي القصير على شكل طبعات شهرية متتالية وذلك تحت إشراف مديرية الثقافة لولاية عنابة.