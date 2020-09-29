وزيرة الثقافة تلتقي نوادي القراءة

ووعدت وزير الثقافة نوادي القراءة بفتح الفضاء الثقافي امامهم خاصة دور الثقافة ومكتبات المطالعة العمومية لمواصلة أنشطتهم بمرافقة المؤسسات.
ودعت بن دودة "شباب النوادي إلى المرافقة والترويج للكتاب ككل، وللكتاب الحزائري خاصّة" من خلال وضعه ضمن اولويات نشاطهم.
واعتبرت الوزير في كلمتها أمام ممثلي نوادي القراءة أن مبادراتهم "تعد أسلوبا مبتكرا للترويج للقراءة من جهة، ولصناعة الأسماء والنجوم، وكذلك للمساعدة في دعم ارساء قواعد سوق صحية للكتاب".
وذكرت الوزيرة أنها قد اسدت توجيهات للمسؤولين عن مكتبات المطالعة العمومية ليفتحوا الابواب أمام انشطة النوادي ويرافقوها. ويساعدوا أعضاءها في تنظيم النوادي وبرامج انشطة الكتاب.
وتسلم النوادي دفعة أولى من الكتب كهدية من وزارة الثقافة والفنون.
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وتحصي مدن الجزائر العشرات من نوادي القراءة، والتي أسست مكتبات في الشارع وبعض الفضاءات العمومية، ونشطت في مجال التشجيع على القراءة.
سبق لوزيرة الثقافة والفنون ان التقت ممثلين عن نوادي القراءة قبل أشهر عبر تقنية التحاضر عن بعد، وكرمت بعضهم شهر جوان الماضي.