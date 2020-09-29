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وزيرة الثقافة تلتقي نوادي القراءة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 20:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 92 مرات
وزيرة الثقافة تلتقي نوادي القراءة

 الجزائر- التقت يوم الثلاثاء وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، بالمكتبة الوطنية الحامة، بالعاصمة، ثلاثين نادي قراءة من مختلف المدن الجزائرية واستمعت لانشغالاتهم  وحفزتهم على مواصلة النشاط.

ووعدت وزير الثقافة نوادي القراءة بفتح الفضاء الثقافي  امامهم خاصة دور الثقافة ومكتبات المطالعة العمومية لمواصلة أنشطتهم بمرافقة المؤسسات.

ودعت بن دودة "شباب النوادي إلى المرافقة والترويج للكتاب ككل، وللكتاب الحزائري خاصّة" من خلال وضعه ضمن اولويات نشاطهم.

واعتبرت الوزير في كلمتها أمام ممثلي نوادي القراءة أن مبادراتهم "تعد أسلوبا مبتكرا للترويج للقراءة من جهة، ولصناعة الأسماء والنجوم، وكذلك للمساعدة في دعم ارساء قواعد سوق صحية للكتاب".

وذكرت الوزيرة أنها قد اسدت توجيهات للمسؤولين عن مكتبات المطالعة العمومية ليفتحوا الابواب أمام انشطة النوادي ويرافقوها. ويساعدوا أعضاءها في تنظيم النوادي وبرامج انشطة الكتاب.

وتسلم النوادي دفعة أولى من الكتب كهدية من وزارة الثقافة والفنون.

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وتحصي مدن الجزائر العشرات من نوادي القراءة، والتي أسست مكتبات في الشارع وبعض الفضاءات العمومية، ونشطت في مجال التشجيع على القراءة.

سبق لوزيرة الثقافة والفنون ان التقت ممثلين عن نوادي القراءة قبل أشهر عبر تقنية التحاضر عن بعد، وكرمت بعضهم شهر جوان الماضي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 20:16
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وزيرة الثقافة تلتقي نوادي القراءة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2020 20:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 92 مرة   شارك

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