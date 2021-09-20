المعرض الدولي للفن التشكيلي بخنشلة: لوحات لفنانين يمثلون 23 دولة في حفل الافتتاح

وبلغ عدد اللوحات الفنية التي تم عرضها برواق لزهر حكار 122 لوحة فنية تشكيلية لفنانين يمثلون الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وفلسطين والأردن ولبنان ومصر و المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والسودان وأستراليا وإيران والعراق و إيطاليا و إسبانيا وسوريا و باكستان و اليمن والكويت.

و على هامش حفل الافتتاح صرح لـوأج فؤاد بلاع رئيس الجمعية الولائية "لمسات للفن التشكيلي" التي بادرت إلى تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التي تدوم إلى غاية 30 سبتمبر الجاري وتحمل شعار "الفن لغة التواصل بين الشعوب" بأن "الفنون لطالما كانت خير سفير بين الثقافات حيث استطاعت أن تتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم بين الشعوب".

وأضاف أن هذه الجمعية التي يرأسها والتي قامت خلال فترة الحجر الصحي بتنظيم معرض دولي افتراضي ستواصل العمل من أجل دعم الإبداع والتواصل الثقافي العربي والدولي، مشيرا إلى أن هذا الصالون يعد بمثابة "مساحة لتجاور وتحاور الفنون التشكيلية التي توجه رسالة عامة للإنسانية جمعاء دون تمييز".

وقال " أن الفنان يعمل بهدف رسالة محددة وهي توصيل فكر وإحساس معين للناس مهما تعددت أذواقهم ومهما اختلفت درجاتهم الثقافية".

اقرأ أيضا : معرض صور لرفيق زايدي يعكس تطلعات المرأة الصحراوية

وأفاد السيد بلاع أن الهدف من تنظيم المعرض الدولي للفن التشكيلي هو الإسهام في متابعة محبي الفن والإبداع لكل ما هو جديد في مجال الفن التشكيلي وإعطاء فرصة من جهة أخرى للفنانين لاسيما الأجانب منهم لعرض أعمالهم في ظل غلق الحدود البرية والمجال الجوي واستحالة تنقلهم إلى الجزائر لحضور فعاليات هذه التظاهرة الثقافية بسبب جائحة كوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون الدولي للفن التشكيلي بدار الثقافة علي سوايعي بخنشلة جاء في إطار النشاطات الثقافية المتنوعة التي برمجتها المديرية المحلية للثقافة بمناسبة الدخول الثقافي 2020-2021 الذي يحمل شعار "ثقافتنا في تنوعنا و وحدتنا" والذي يمتد إلى غاية 7 أكتوبر المقبل.