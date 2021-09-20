المنجز في المسرح الجزائري  بعد 58 سنة: تأكيد دور المسرح في نشر العلم و المعرفة

الجزائر - أكدت التوصيات التي خرجت بها ندوة "المنجز في المسرح الجزائري بعد 58 سنة ... أسئلة ، تأملات و رهان "التي نظمت اليوم الاحد بالمكتبة الوطنية بالحامة بالجزائر العاصمة على دور المسرح في نشر العلم و المعرفة بين أفراد المجتمع عن طريق التواصل مع المتلقي و استيعاب حجم الطاقات الفكرية والخيالية المتجددة فيه.

و اعتبر تقريرالمنجز المسرحي في الجزائر في ختام ندوته ان الجمهور الواعي هو عنصر اساسي في تطوير المسرح و جعله مرآة عاكسة لانشغالاته و طموحاته مؤكدا من جهة اخرى دور المسرح في تكوين الشخصية الذواقة والمتشبعة بالهوية و الجمع بين المتعة الفنية و المنفعة المعرفية بفضل التفاعل مع حاجات المتلقي .

و بعد ان ناقشت الندوة التي تدخل ضمن فعاليات برنامج الدخول الثقافي (2020/2021 )التي افتتحت امس الاوضاع الراهنة للمؤسسة المسرحية عبر ثلاثة محاور هامة مثل "الدور الوظيفي للمسرح الجزائري و اهدافه و "التحولات البنيوية في المسرح الجزائري (تاملات وتشخيص وتوصيف) قدم المشاركون مجموعة من المقترحات الهامة للنهوض بالفن الرابع و اضطلاعه بدور فعال في عدة مجالات منها المنظمة التربوية بإدراج المسرح في هذه المنظومة .

و ابرز المقترحات ضرورة استعانة المؤسسات التربوية بمختصين في المسرح و كذا بعث اتفاقيات بين هذه مؤسسات التعليم و المسرح و تفعيل النشاط المسرحي في المدارس و انعاش المسرح الجامعي .

و من بين المسائل الاخرى التي أثيرت في اللقاء مسالة الاستثمار في ميادين المسرح لبناء فضاءات جديدة كما طالبوا ب تحيين القوانين التي تسير المسرح و وضع استراتجية للاستثمار و الترويج و التسويق للعمل المسرحي.

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و من ين النقاط الهامة التي طرحت تلك الخاصة بحماية الفنان و منحه حقوقه الكاملة بتشكيل اطار تنظيمي يحمي الفنان و يحدد واجباته .

و حث ايضا المشاركون على مسالة الانفتاح على تجارب العالمية للارتقاء بالمسرح الجزائري في ظل التطور الذي يعرفه المسرح العالمي مع احترام حرية الابداع .

و اكدوا ايضا بالمناسبة على اهمية التكوين و تثمين فكرة المخبر المسرحي الخاص بالمسرح الوطني باعطاء بعد أكاديمي لأبي الفنون في الجزائر.

الى جانب الندوة العلمية ادرجت فعاليات مسرحية اخرى في نفس الإطار منها معرض يروي بالصور مسار المسرح الجزائري منذ نشأته و صور الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في تأسيس هذا المسرح في ظل ظروف استعمارية قاسية .و خصص نجاح لفرقة جبهة التحرير الوطني التي جعلت من المسرح جبهة اخرى للكفاح و ايصال صوت الثورة الى مختلف ارجاء العالم .

و عرضت بالمناسبة ايضا ديكورات و ازياء و اكسيسورات العديد من المسرحيات التي انتجها المسرح الوطني و المسارح الجهوية .