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معرض صور لرفيق زايدي يعكس تطلعات المرأة الصحراوية

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 08:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 1 مرات

الجزائر - تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة تدشين معرض لرفيق زايدي تضمن صورا و بورتريهات فيديو حول المرأة الصحراوية و تطلعاتها إلى الحرية و الاستقلال ورؤيتها للمستقبل. 

ونُظم المعرض الذي شكل رفيق زايدي صوره خلال فترة تواجده بتيفاريتي في الأراضي الصحراوية المحررة بفيلا عبد اللطيف في إطار تظاهرة "الدخول الثقافي" التي تنظم بالجزائر العاصمة و عبر كل مدن الوطن منذ أمس السبت.

و رسم زايدي بورتريهات لعشرات النساء من مختلف الأعمار اللائي سألهن عن تطلعاتهن و رؤيتهن للمستقبل.  

و من بين النساء موضوع المعرض توربا بيبو كزيلي التي عبرت عن "أملها في العودة إلى بلدها بعد استرجاعه حريته و استقلاله"، في حين تطلعت مواطنتها إلى "السفر بمفردها بكل حرية و استقلالية على أمل أن تجوب بلادها و علمها يرفرف".

كما عبرت النسوة الصحراويات عن قساوة الظروف التي تعشنها يوميا و أبدين رغبتهن في "مزاولة الدراسة حتى تتمكن من احتراف مهن لضمان المستقبل". 

علاوة على عرض البورتريهات يبث باستمرار فيديو رفيق زايدي أثناء اجرائه لهذه اللقاءات التي خص بها المرأة الصحراوية.

و احتضنت فيلا عبد اللطيف من جهة أخرى معرضا للفنان التشكيلي محمد مباركي، علما أن المعرضين مفتوحين أمام الجمهور إلى غاية 7 أكتوبر المقبل.  

ويتضمن برنامج تظاهرة "الدخول الثقافي" معرضا جماعيا برواق باية بقصر الثقافة مفدي زكريا إلى جانب تنظيم لقاء وطني لشبكة الرواة و لقاء مع الكتاب الشباب و أول لقاء لشبكة النوادي والمقاهي الأدبية.

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معرض صور لرفيق زايدي يعكس تطلعات المرأة الصحراوية
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 أيلول/سبتمبر 2020 08:56     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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