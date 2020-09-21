رحيل حمدي بناني ، أحد أفضل سفراء أغنية المالوف في المحافل الدولية 

عنابة - أجمع العديد من الفنانين و الناشطين في الحقل الثقافي بولاية عنابة على أن المطرب العنابي حمدي بناني المعروف باسم "الملاك الأبيض" الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 77 سنة كان أحد أفضل سفراء أغنية المالوف و الفن الأندلسي بالمحافل الدولية.

و حسب الفنان ومطرب أغنية المالوف بعنابة عياشي ذيب رفيق درب المسيرة الفنية للمطرب الراحل التي دامت أكثر من 60 سنة فإن "محمد شريف بناني المعروف باسمه الفني حمدي بناني هو فنان كان يجمع بين الأصالة و مسايرة العصر".

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و أضاف و كله تأثر "لقد كان يجمع بين قواعد الفن الأندلسي الأصيل من خلال أداء مختلف النوبات المالوفية والتفتح على النغمات الموسيقية الأخرى مما مكنه من صنع طابع خاص ومتميز يجمع بين الأصالة و العصرنة ليمثل الفن الأندلسي في مختلف تظاهرات التبادل الثقافي على المستويين الوطني و الدولي".

و حسب ذات الشهادة "لقد كان الراحل شغوفا دوما بنوبات المالوف الأصيل و بآلتي العود و الكمان وفي الوقت ذاته متطلعا لمسايرة عصره واستغلال نغمات آلات موسيقية عصرية أخرى من بينها القيثار والباص لمزج نغمات نجحت في إبهار جمهوره داخل وخارج الوطن".

و استرسل ذات المطرب صاحب الحنجرة الذهبية " لقد كان الفقيد عميق الارتباط بالطبوع الموسيقية الأندلسية و عايش كبار مشايخ المالوف الشيخ الكورد وحسان العنابي والشيخ تريكي ومحمد الطاهر فرقاني وغيرهم".

و استنادا للمتحدث فإن "أولى خطوات المسيرة الفنية للراحل حمدي بناني كانت ضمن الجوق النموذجي لموسيقى و أغنية المالوف حسان العنابي الذي استحدث سنة 1970 من طرف بلدية عنابة حيث برز الفنان ضمن تشكيلة هذا الجوق المتميز في عرض بالجزائر العاصمة أمام الرئيس الراحل هواري بومدين ليحظى إلى جانب عناصر ذات الجوق بتكريم خاص ومتميز بفضل نوعية الأداء".

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وأردف الشيخ عياشي ذيب قائلا "لقد كان الفنان الأنيق الراحل متميزا دوما في أدائه لأغنية " ياباهي الجمال " ومتألقا في الطرب و الاستخبار الأصيل وسخيا في إدخال المتعة لقلوب الجمهور بأغاني تبقى تحمل لمساته الخاصة على غرار " عيون لحبارة " و جاني وماجاني " وغيرهما".

و وفقا لشهادة مدير دار الثقافة محمد بوضياف بولاية عنابة رشيد سعيدي فإن "الراحل حمدي بناني معروف بتواضعه و تشجيعه الدائم للمواهب الشابة حيث كان يفتح مكتبه المتواجد بدار الثقافة باعتباره ممثلا لاتحاد الفنانين بعنابة للإصغاء لانشغالات الفنانين الشباب و تأطيرهم وتوجيههم".

فيما صرح رضا عرفاوي و هو مطرب شاب من ولاية عنابة يؤدي طابع الشعبي بأن" الراحل كان بمعية ابنه كمال الذي يسير على دربه يفتح أستديو التسجيل الخاص به بعنابة أمام الفنانين الشباب لتمكينهم من التألق من خلال تسجيل ألبوماتهم ".