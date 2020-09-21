"أراك دراك يا "... أول تجربة سينمائية تسلط الضوء على الموروث الثقافي المحلي

ورقلة - استكملت عملية تصوير مشاهد فيلم بعنوان "أراك دراك يا" أو (إبنك هو إبنك) بورقلة والذي يعتبر أول تجربة سينمائية بالمنطقة، حيث شرع في مرحلة التركيب تحسبا لعرضه مطلع السنة القادمة، حسبما استفيد يوم الإثنين لدى المدير الفني للفيلم.

وتدور أحداث فيلم "أراك دراك يا"، الذي جرى تصويره بالمتغير الورقلي للغة الأمازيغية (تقارقرنت)، على مدار 90 دقيقة بمشاركة نحو ثلاثين ممثلا من الطاقات الفنية المحلية، حول عادات و تقاليد المجتمع الورقلي خلال فترة ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ويبرز طبيعة الحياة اليومية للسكان وكذا بعض المظاهر الاجتماعية المهددة بالإندثار، مثلما شرح لـ/وأج/ محمد علي محجر .

ويهدف هذا العمل السينمائي إلي إبراز وتثمين مكونات الموروث الثقافي المادي واللامادي للمدينة القديمة بورقلة، حيث تمت استشارة مختصين وباحثين في القصة والحكاية الشعبية وكذا قاموس المتغير الورقلي، الى جانب إحياء مصطلحات لغوية قديمة تراجع استخدامها في الآونة الأخيرة سيما في أوساط الفئات الشبانية، يضيف ذات المتحدث.

وجرى تصوير أغلب مشاهد الفيلم داخل القصر العتيق بورقلة من خلال فضاءات الزوايا والمساجد وساحات وواحات النخيل وبعض الشوارع والأزقة المشهورة بهذا التجمع العمراني العريق، حيث تبرز تلك المشاهد عديد الأنشطة الفلاحية القديمة والأكلات والحرف والألعاب التقليدية التي يمارسها السكان وبعض المعالم التاريخية التي يشتهر بها القصر العتيق.

ويسعي القائمون على هذه التجربة السينمائية إلى فتح نافذة على زخم التراث الثقافي الذي يزخر به قصر ورقلة العتيق، وأيضا المساهمة في النهوض بالفن السابع والإنتاج السمعي البصري، وتثمين الموروث الثقافي والاجتماعي، كما جرى توضيحه.

وبادرت بإنجاز هذا الإنتاج الفني تنسيقية جمعيات القصر بورقلة بإشراف مديرية الثقافة بالإضافة إلى مساهمة عديد الهيئات المحلية.