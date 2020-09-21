الوزير الاول يعزي عائلة الفنان الراحل حمدي بناني

الجزائر - قدم الوزير الاول، السيد عبد العزيز جراد، تعازيه الخالصة إلى عائلة الفنان حمدي بناني الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 77 سنة بمستشفى ابن سينا بعنابة، مشيرا الى أن الساحة الفنية في الجزائر، لاسيما أغنية الـمالوف، فقدت برحيله "قامة أخرى من قاماتها".

وجاء في برقية التعزية للوزير الاول قوله: "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ الفاجعة التي ألـمت بكم وبالساحة الفنية الجزائرية، برحيل الـمغفور له بإذن الله، الـفنان الـمبدع ومطرب الـمالوف القدير السيد حمدي بناني، رحمه الله وطيب ثراه، الذي استبد به الـمرض وأنهى حياته الحافلة بالأعمال الفنية الراقية والطرب الأصيل".

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ولا شك أن الساحة الفنية في الجزائر، ولاسيما أغنية الـمالوف --يضيف الوزير الاول-- "تكون بعد رحيل عملاق هذا الطابع الـمميز، قد فقدت قامة أخرى من قاماتها الفنية، كما لا شك أن الجمهور الفني وكل الشعب الجزائري سيظل يذكره ويذكر مآثره الفنية وأغانيه الأصيلة الهادفة التي لطالـما أبهجهم وأسعدهم بها على مر مساره الفني الثري".

وبهذه الـمناسبة الأليمة --يستطرد السيد جراد-- فإنه "لا يسعني أمام قضاء الله وقدره إلا أن أشاطركم الآلام والأحزان فيما أصابكم وأن أتقدم إليكم، ومن خلالكم، إلى ذوي الفقيد خصوصا والأسرة الفنية عموما، بأخلص عبارات التعازي وأصدق الـمواساة والتعاطف، داعيا الـمولى جل وعلا أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم وذويه جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان. إنه ولي ذلك وعليه قدير".