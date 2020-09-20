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عملان جزائريان في مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 16:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
عملان جزائريان في مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد

الجزائر - يشارك الفيلمان الجزائريان "ماطاريس" لرشيد بن حاج و"ميس" لأميرة جيهان خلف الله في الدورة العاشرة لمهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد التي تعقد فعالياتها افتراضيا من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل وفقا للمنظمين.

وسيعرض الروائي الطويل "ماطاريس" -المنتج في 2019- خارج المنافسة حيث يدور حول قضايا اللجوء في البحر المتوسط من خلال قصة الطفلة "منى" ذات الثماني سنوات والقاطنة بمدينة تيبازة الساحلية أين تعمل على بيع الزهور من أجل الحصول على المال الذي سيمكنها من السفر إلى أوروبا بمساعدة عصابات التهريب.

ولد بن الحاج بالجزائر العاصمة في 1949 وحصل على شهادة في الإخراج من معهد فرنسي ومن أبرز أعماله "لوس زهرة الرمال" (1989) -أولى أفلامه- و"توشيا" (1993) و"شجرة الأقدار المعلقة" (1997) الذي شارك في إخراجه للتلفزيون الايطالي بالإضافة إلى "عطور الجزائر" (2012).

وسيعرض من جهته "ميس" (2012) -ومدته 12 دقيقة- في فئة الأفلام القصيرة إلى جانب أفلام من مختلف البلدان العربية حيث يحكي عن فتاة صغيرة تعيش في واحة تحتضر.

وسيعرف المهرجان عرض 35 فيلما بين طويل وقصير حيث تقام العروض افتراضيا تماشيا مع التدابير الصحية التي تفرضها الحكومة السويدية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويعد مهرجان مالمو للفيلم العربي -الذي تأسس في 2011- بمثابة فضاء للتلاقي والتبادل الفني بين السينمائيين من العالم العربي واسكندينافيا حيث يعرض سنويا آخر الأفلام من المنطقة العربية.

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عملان جزائريان في مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 16:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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