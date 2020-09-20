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زهرة بوسكين تصدر مجموعتها القصصية "ما لم تقله العلبة السوداء"

  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 12:12     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
زهرة بوسكين تصدر مجموعتها القصصية &quot;ما لم تقله العلبة السوداء&quot;

الجزائر- صدر مؤخرا للأديبة زهرة بوسكين مجموعة قصصية بعنوان "ما لم تقله العلبة السوداء" عن دار "خيال" للنشر.

وتضم هذه المجموعة -الصادرة باللغة العربية في 61 صفحة- 16 قصة قصيرة تناولت مواضيع متنوعة بين اجتماعية وسياسية تشغل إنسان اليوم وأخرى تغوص في أعماق النفس البشرية وما تكتنزه من آلام وأحاسيس وعوالم داخلية.

واستهلت الكاتبة مجموعتها بنص "أحاديث من ذاكرة المرآة" لخصت فيه دورة حياة الإنسان من خلال مرآة معلقة على حائط, حيث يبدو واضحا في هذا النص اشتغال الأديبة على الجانب النفسي في السرد خصوصا وأنها تطرح أسئلة تتعلق بالوجود والعمر والزمن والموت.

وتخصص بوسكين تكريما للقضية الفلسطينية من خلال نص "مشهد من سجن الرملة" الذي تعود من خلاله لقصة سجين ترمز له برقم كدلالة على المهانة والاحتقار النفسي والروحي والإنساني الذي يعاني منه الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وفي قصة أخرى بعنوان "حيفا .. لضفيرتي أمي" تعود الكاتبة الى قضية النزوح الفلسطيني من خلال قصة سيدة لاجئة من حيفا المحتلة تموت بعيدا عن الديار ولكنها تغرس إرادة العودة في محيطها.

وأما قصة "وجبة أمل" فيتلخص مضمونها في أن الحياة لا تعطينا دائما ما نريد إذ تحكي عن فتاة تحلم بالرسم لتتخلص من أوجاعها ولتسترجع أحلامها المفقودة ولكنها تتذكر فجأة أنها بلا يدين.

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النصوص الأخرى لهذا الإصدار تتناول مواضيع تتعلق بالحب والأحزان والإرهاب والغربة واللجوء وذكريات الماضي وعذابات الضمير على غرار "طائرة من ورق" و"شيزوفرينيا" و"حكمة الماء" و"العلبة السوداء" و"عابر وطن" و"رصاصات بيضاء" بالإضافة إلى "هي .. في موسم هجرته" الذي أهدته للأديبة التونسية شريفة عرباوي.

وجاء أسلوب السرد في هذه المجموعة بصبغة نفسية إذ يبدو واضحا اعتماد الكاتبة على تحليل نفسيات أبطالها والغوص في همومهم واضطراباتهم الحياتية وهذا ما يؤكده أيضا عنوان الإصدار الذي يحيل  إلى أنه لكل نفس بشرية "علبة سوداء" ذات أسرار لا يفقهها الآخرون.

زهرة بوسكين شاعرة وقاصة وإعلامية وأكاديمية مختصة في علم النفس لها العديد من الإصدارات كما حازت العديد من الجوائز الأدبية داخل الجزائر وخارجها.

آخر تعديل على الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 12:20
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زهرة بوسكين تصدر مجموعتها القصصية "ما لم تقله العلبة السوداء"
  أدرج يـوم : الأحد, 20 أيلول/سبتمبر 2020 12:12     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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