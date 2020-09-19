التوقيع على اتفاق بين المركز الجزائري للسينما و المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاعلام

الجزائر - وقع المركز الجزائري للسينما و المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاعلام على اتفاقية تعاون ترمي إلى تطبيق "تعاون أكاديمي ومهني في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، حسبما جاء اليوم السبت في بيان للمركز الجزائري.

و حسب البيان سيتم في إطار الاتفاقية ضمان "مرافقة خلال التربصات التطبيقية لطلبة المدرسة و دورات تكوينية في المجال السينماتوغرافي مع المشاركة في التظاهرات العلمية و المنتديات و مباشرة برامج بحث موضوعاتية أو نشر أو بث نشاطات المؤسستين.

في هذا الإطار أعرب البروفيسور عبد السلام بن زاوي مدير المدرسة العليا للصحافة و العلوم الاعلامية عن "ارتياحه لهذا التعاون الذي سيأتي بالجديد لطلبة مدرسة الصحافة و الذي سيساهم في توسيع معارفهم في المجال السينماتوغرافي و السمعي البصري".

بدوره صرح مدير المركز الجزائري للسينما السيد سليم عقار أن هذه الاتفاقية ستسمح "باكتشاف نقاد جدد في مجال السينما و صحفيين مختصين في مجال الفن السابع"، موضحا أن متحف السينما "يضع مركز التوثيق تحت تصرف الطلبة" مشيرا إلى أنه يضم تشكيلة واسعة من الكتب و الصور و ملصقات السينما.