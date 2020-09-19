Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التوقيع على اتفاق بين المركز الجزائري للسينما و المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاعلام

  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 18:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
Facebook: Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l&#039;Information Facebook: Ecole Nationale Supérieure de Journalisme et des Sciences de l'Information

الجزائر - وقع المركز الجزائري للسينما و المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاعلام على اتفاقية تعاون ترمي إلى تطبيق "تعاون أكاديمي ومهني في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، حسبما جاء اليوم السبت في بيان للمركز الجزائري.

و حسب البيان سيتم في إطار الاتفاقية ضمان "مرافقة خلال التربصات التطبيقية لطلبة المدرسة و دورات تكوينية في المجال السينماتوغرافي مع المشاركة في التظاهرات العلمية و المنتديات و مباشرة برامج بحث موضوعاتية أو نشر أو بث نشاطات المؤسستين.

في هذا الإطار أعرب البروفيسور عبد السلام بن زاوي مدير المدرسة العليا للصحافة و العلوم الاعلامية عن "ارتياحه لهذا التعاون الذي سيأتي بالجديد لطلبة مدرسة الصحافة و الذي سيساهم في توسيع معارفهم في المجال السينماتوغرافي و السمعي البصري".

بدوره صرح مدير المركز الجزائري للسينما السيد سليم عقار أن هذه الاتفاقية ستسمح "باكتشاف نقاد جدد في مجال السينما و صحفيين مختصين في مجال الفن السابع"، موضحا أن متحف السينما "يضع مركز التوثيق تحت تصرف الطلبة" مشيرا إلى أنه يضم تشكيلة واسعة من الكتب و الصور و ملصقات السينما.

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على اتفاق بين المركز الجزائري للسينما و المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاعلام
  أدرج يـوم : السبت, 19 أيلول/سبتمبر 2020 18:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.19

حركة الاصلاح الوطني تقرر التصويت بالإيجاب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 

20.09.19

حزب صوت الشعب يدعو إلى مشاركة "واسعة" في النقاش و التصويت بشأن مشروع التعديل الدستوري

20.09.19

التوقيع على اتفاق بين المركز الجزائري للسينما و المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم…

20.09.19

بن عائشة: موقف حركة النهضة سيكون "مسؤولا و واضحا"

20.09.19

رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة قانون النظام الانتخابي

20.09.19

انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية : شرفي ببلديتي بومرداس والرويبة غدا الأحد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

20.09.15

قائمة رؤساء الدوائر الذين أنهيت مهامهم

20.09.14

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم…

20.09.15

مشروع الفوسفات الضخم: مخطط تطوير بقيمة 6 مليار دولار أمريكي

20.09.15

انتخاب مدير جديد للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

20.09.16

توفيق حموم رئيسا للمجلس العلمي لاتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه