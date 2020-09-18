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وزيرة الثقافة تعلن عن مشروع لإنشاء متحف خاص باللباس التقليدي

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 14:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
وزيرة الثقافة تعلن عن مشروع لإنشاء متحف خاص باللباس التقليدي

الجزائر- أعلنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة مساء الخميس بالجزائر العاصمة عن مشروع لإنشاء متحف خاص باللباس التقليدي الجزائري من أجل الحفاظ على هذا التراث الثقافي وتثمينه.

وجاء إعلان الوزيرة خلال حفل اختتام شهر التراث اللامادي المخصص للباس التقليدي الذي نظم بقصر الثقافة مفدي زكرياء بحضور عدة أعضاء من الحكومة وحيث تم عرض إبداعات مستوحاة من اللباس التقليدي وبعض القطع الأصيلة مثل الكاراكو والشدة والجبة القبائلية والبلوزة الوهرانية.

وقامت السيدة بن دودة بهذه المناسبة بتكريم فنانين كبار على غرار مطربة فن الديوان حسناء البشارية والممثلة بهية راشدي والفنان عبد الحميد بوزاهر والممثل محمد عجايمي.

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ومكن شهر التراث اللامادي المخصص للباس التقليدي الذي انطلق في 11 أغسطس الفارط من تنظيم معرض كبير بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالإضافة إلى معارض محلية تم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحفاظ على هذا الإرث وتثمينه وتطويره وترقيته.

كما نظمت على مدار الشهر لقاءات وندوات افتراضية حول موضوعي اللباس التقليدي والحفاظ على التراث اللامادي.

آخر تعديل على الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 20:34
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وزيرة الثقافة تعلن عن مشروع لإنشاء متحف خاص باللباس التقليدي
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 أيلول/سبتمبر 2020 14:47     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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