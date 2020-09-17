سطيف: رواية "القصرسيرة دفتر منسي" تفوز بجائزة النبراس الوطني للإبداع الأدبي

وزير الصحة يأمر بعملية تفتيش عامة للمؤسسات التابعة لقطاعه -

مستغانم: إفشال عدة محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 21 شخص -

بلحيمر يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة -

قالمة: تحويل ما يقرب من 1 مليون قنطار من الحبوب نحو مخازن 9 ولايات بشرق البلاد -

التنازل عن الأملاك العقارية للدولة: تسوية أكثر من 747 ألف ملف لحد الان -

حماد يتسلم مهامه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية -

ليبيا : السراج يعلن رغبته في الاستقالة ضمن مساع لتشكيل مجلس رئاسي موحد -

الجزائر تجدد التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على طبقة الأوزون -

استفتاء نوفمبر: صدورالمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في الجريدة الرسمية -

رئيسة مجلس الدولة تؤكد على ضرورة ترقية القضاء الإداري -

تصريحات رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين: تعسف ونكران للحقيقة -

نحو إعادة بعث رياضة الدراجات ضمن الرياضة العسكرية -

حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص و جرح 289 آخرين في ظرف أسبوع على مستوى المناطق الحضرية -

تسريب مواضيع البكالويا: عقوبات تتراوح ما بين عام وعامين (2) حبس في حق تسعة أشخاص -

وفاة الرئيس الأسبق موسى طراوري: رئيس الجمهورية يبعث رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد والشعب المالي -

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد المقبل -

أوبك+: عطار يشارك الخميس عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع الجنة المتابعة الوزارية المختلطة -

سوناطراك تطلق مشروع بحث تجريبي لتنقية المياه الصناعية باستعمال الطاقة الشمسية -

السفير طالب عمر يدعو الأمم المتحدة إلى الزام المغرب بقبول البعثات التقنية -