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تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 18:07     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات
تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب

الجزائر - نصبت يوم الثلاثاء وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بالجزائر العاصمة، أعضاء لجنة العمل المكلفة بإصلاح منظومة الكتاب قصد تقديم بدائل تخدم صناعة الكتاب في الجزائر.

وتضم  اللجنة - التي يترأسها الروائي إسماعيل يبرير- على الخصوص كل من الأستاذ الجامعي عمر بوساحة ورئيس المركز الوطني للكتاب، جمال يحياوي، ومديرة المكتبة الوطنية بالنيابة،حياة قوني، و الكاتبة زبيدة معمرية.

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وقالت الوزيرة في كلمتها أن وضع قوانين تطبيقية متعلقة بالكتاب كان من "أولويات" مصالحها الوزارية، مشددة على ضرورة أن تقدم اللجنة تقريرها الأولي حول وضعية مؤسسات الوصاية المعنية بالكتاب في أقرب وقت"، معتبرة أن مهام اللجنة هي بالأساس "معاينة" و "اصلاح" هذه المؤسسات.

وفي ذات السياق دعت السيدة بن دودة أعضاء اللجنة إلى العمل "بجرأة" ومقاربة المقترحات التي تلائم الوضع الجزائري بالاستفادة من التجارب السابقة.

وبخصوص وضعية المكتبيين والناشرين الصعبة، ذكرت الوزيرة أن مصالحها سبق ونسقت لـ "عملية دعم عاجلة" ستبدأ قريبا لصالح المكتبات التي تضررت خلال  السنوات الماضية، ملحة في ذات السياق على ضرورة "فتح أفق التعاون و التشارك" مع الفاعلين ومهنيي الكتاب في المسائل التي تتعلق بهم.

وعن الصالون الجزائر الدولي للكتاب، لم تؤكد بن دودة اتخاذ وزارتها أي "قرار نهائي" بالتأجيل أو الإلغاء، موضحة أن أكثر من فرضية قائمة من بينها تنظيمه بصورة "محلية وحضور دولي رمزي".           

ويذكر أن لقاءات سابقة قد انتظمت بوزارة الثقافة بين ممثلي الناشرين والوصاية ساهمت في تحريك الحوار وانبثقت عنها النصوص التطبيقية المتعلقة بالكتاب.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 18:13
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تنصيب لجنة عمل لإصلاح منظومة الكتاب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 18:07     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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