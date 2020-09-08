وهران : تكوين ممثلين في تقنية سيكودراما

وهران - بادرت نقابة الفنان المسرحي والسينمائي لوهران بتكوين ممثلين في تقنية سيكودراما, التي تعتمد على المزج بين المسرح وعلم النفس في علاج الحالات النفسية, حسبما استفيد لدى رئيس هذه الهيئة.

وقد خضع لهذا التكوين, الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى ولاية وهران, 10 ممثلين من الفرقة المسرحية "كواليس", التي تنشط على مستوى دار الشباب "أحمد زبانة" بحي سيدي البشير ( البلاطو سابقا), كما أبرزه, لـ "وأج", سيدي محمد بلفاضل.

وتهدف هذه المبادرة إلى استحداث منشطين يشرفون على جلسات في مجال سيكودراما, التي تعتبر شكلا من أشكال المعالجة النفسية من خلال التقنيات المسرحية, يضيف الفنان بلفاضل.

وتتيح مثل هذه الجلسات, التي تعتزم نقابة الفنان المسرحي والسينمائي بوهران تنظيمها, كشف الأطفال عن مشاكلهم وانفعالاتهم والتعبير عن مشاعرهم الدفينة من خلال تجسيد مشاهد مسرحية جماعية تعتمد على التلقائية لتخرجهم من عزلتهم النفسية لاسيما المكبوتين نفسيا وكذا اكتشاف مهاراتهم الفنية وتحسينها, كما أشير إليه.