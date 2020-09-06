البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة: "البقرة " يتوج بجائزة البوابة الذهبية لدورة أغسطس

عنابة - توج الفيلم القصير بعنوان "البقرة " للمخرج رسول حق جو من إيران بجائزة "البوابة الذهبية" للطبعة الخامسة لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة (دورة أغسطس 2020) وهي التظاهرة التي تجري فعالياتها كل شهر على الفضاء الأزرق، حسبما علم اليوم الأحد من خلية الاتصال لذات المهرجان.

وعادت الجائزة الثانية "البوابة الفضية" لفيلم "همس الممرات" للمخرجين صهير وحسن الباقوتي من المغرب فيما نال جائزة "البوابة البرونزية" لذات المهرجان فيلم "الزيارة " للمخرج السوري عمرو علي.

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وقد خصص المهرجان الجائزة الكبرى للجمهور للفيلم القصير "الإرادة الأخيرة " للمخرج محمد حسين دربديخالي من العراق وجائزة لجنة التحكيم لفيلمي "حياة الأميرة " للمخرج فيصل حليني من المغرب و "وسط البحيرة" للمخرج غيوم منغيت من فرنسا.

كما تحصل كل من فيلم "كفاح يتيم" للمخرج الجزائري زيدان جيلالي من الجزائر و "خطأ من" للمخرج الإيفواري برولات على تنويهات لجنة التحكيم في هذه الطبعة من المهرجان الرقمي الذي يضرب موعدا للمبدعين في مجال الفيلم القصير بطبعة شهرية، حسبما أوضحه منسق المهرجان، دليل بلخودير.

وشارك في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير منذ انطلاقه شهر أبريل الماضي بالتعاون مع كل من مديرية الثقافة ودار الثقافة بعنابة ما لايقل عن 400 عمل سينمائي قصير من عدة دول عربية وأوربية وأفريقية كما شهدت الطبعات المتتالية للمهرجان تنظيم دورات تكوينية في مهن السينما باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لفائدة الشباب وهواة السينما وذلك بتأطير خبراء ومختصين في مجال الصناعة السينمائية.