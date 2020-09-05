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جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية : تنصيب لجنة التحكيم

  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية : تنصيب لجنة التحكيم

الجزائر - تم يوم السبت بالجزائر العاصمة تنصيب اعضاء لجنة تحكيم الطبعة الاولى لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية المكونة من باحثين و جامعيين.

و تتكون اللجنة التي يتراسها يوسف نسيب استاذ متخصص في الادب الامازيغي و باحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية, من عشرة اعضاء اخرين لاسيما اساتذة في اللسانيات و الادب الامازيغيين الى جانب ممثلين لوزارات الثقافة و الفنون و التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و غيرها.

كما تضم اللجنة كل من نادية بردوس استاذة في اللسانيات الامازيغية بجامعة البويرة و ابراهيم حامق استاذ و رئيس قسم اللغة الامازيغية بجامعة بجاية و نوح عبد الله استاذ بجامعة تيزي وزو و عبد الله صديقي استاذ بجامعة تمنراست.

و تم تنصيب هؤلاء الاعضاء خلال حفل نظم بفندق الجزائر بحضور الامين العام للمحافظة السامية للامازيغية سي الهاشمي عصاد الى جانب ممثلي الحكومة و مؤسسات عمومية.

و ابرز السيد عصاد اهمية الجائزة التي "تشجع البحث و الابداع و تساهم في اثراء و ترقية اللغة و الثقافة الامازيغيتين.

و اشار الى ان الجائزة "تثمن الابداع و البحث الامازيغيين في مختلف لهجاتها" المستعملة في الجزائر موضحا ان اختيار اعضاء اللجنة "يخضع لمعايير السلامة المعنوية و الكفاءة و التمثيل الناجع لكافة لهجات الامازيغية و انسجام اللجنة".

و اكد رئيس اللجنة يوسف نسيب في تدخل له بتقنية التواصل المرئي عن بعد ان الجائزة ستساهم في "بروز نخبة ادبية و مجتمع علمي" تستعمل اللغة الامازيغية.

و تهدف جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية التي انشئت بمرسوم رئاسي الى تشجيع البحث و انتاج و ترقية الادب و اللغة الامازيغية.

كما ترمي الى مكافاة افضل البحوث و الاعمال الادبية المنجزة في مجال اللسانيات و الادب باللغة الامازيغية و المترجمة نحو هذه اللغة و البحث في التراث الثقافي اللامادي الامازيغي و البحث العلمي و التكنولوجي و الرقمي. 

و سيتم تسليم الجائزة التي تنظمها و تمولها المحافظة السامية للامازيغية يوم 12 يناير من كل سنة بمناسبة احياء راس السنة الامازيغية "يناير".

و سيتحصل الفائزون الثلاث الاوائل على شهادة تقدير و مكافاة مالية تقدر على التوالي ب1 مليون دينار و 500.000 دينار و 250.000 دينار.

و حدد اخر اجل لايداع الترشحات للطبعة الاولى لجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية في 26 ديسمبر المقبل.

 

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جائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الامازيغية : تنصيب لجنة التحكيم
  أدرج يـوم : السبت, 05 أيلول/سبتمبر 2020 16:27     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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