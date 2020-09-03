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"تحيا السينما"، أرضية رقمية لتسهيل انتاج وتمويل الأفلام

  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 19:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
&quot;تحيا السينما&quot;، أرضية رقمية لتسهيل انتاج وتمويل الأفلام

الجزائر - أُنشئت مؤخرا ارضية رقمية "تحيا السينما" موجهة لمحترفي الفن السابع والسمعي البصري الذين يمكنهم الآن إيجاد مصادر للتمويل في الجزائر والخارج قصد انجاز مشاريعهم.وتهدف هذه الأرضية "إلى ربط جسور التواصل بين محترفي قطاع السمعي البصري والسينما بالجزائر من خلال توفير فرص لتمويل وانتاج مشاريع أفلامهم"، حسبما أكده أصحاب الأرضية.

كما تشكل "تحيا السينما" همزة وصل بين حاملي المشاريع السنيمائية والسمعية البصرية والمانحين من  منتجين وممولين.

وسيتمكن مستخدمو هذه الشبكة من الولوج إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتكوينهم في مهن السينما والسمعي البصري بالجزائر والخارج.

كما تقترح الارضية قائمة تضم قاعات ونوادي السينما النشطة إضافة إلى قائمة المهرجانات السينمائية عبر العالم.

وينوي أصحاب الأرضية المساهمة في "بروز حركية تشجع الاتصال بين محترفي السينما والسمعي البصري".

وتهدف "تحيا السينما" أيضا إلى "ترقية فرص" التكوين في كتابة واخراج وانتاج وتوزيع الافلام.

كلـمات مفتـاحيــة :
"تحيا السينما"، أرضية رقمية لتسهيل انتاج وتمويل الأفلام
  أدرج يـوم : الخميس, 03 أيلول/سبتمبر 2020 19:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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