"تحيا السينما"، أرضية رقمية لتسهيل انتاج وتمويل الأفلام

كما تشكل "تحيا السينما" همزة وصل بين حاملي المشاريع السنيمائية والسمعية البصرية والمانحين من منتجين وممولين.
وسيتمكن مستخدمو هذه الشبكة من الولوج إلى المعلومات والوسائل الضرورية لتكوينهم في مهن السينما والسمعي البصري بالجزائر والخارج.
كما تقترح الارضية قائمة تضم قاعات ونوادي السينما النشطة إضافة إلى قائمة المهرجانات السينمائية عبر العالم.
وينوي أصحاب الأرضية المساهمة في "بروز حركية تشجع الاتصال بين محترفي السينما والسمعي البصري".
وتهدف "تحيا السينما" أيضا إلى "ترقية فرص" التكوين في كتابة واخراج وانتاج وتوزيع الافلام.