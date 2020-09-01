الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية

الجزائر - أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو) يوم الثلاثاء عن أسماء الفائزين بجائزتها "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية، حسب ما جاء في بيان للمنظمة على موقعها الالكتروني.

و فاز بجائزة "الشباب" أربعة مرشحين من جامعة سرايفو بالبوسنة والهرسك و الجامعة الماليزية للعلوم بماليزيا و طالبين سينغالي ونيجيري فيما فاز بجائزة "الفتيان" مرشحين من كل من البوسنة والهرسك وتايلاندا, وعادت جائزة "الأطفال" الى مرشحين من سنغافورة وسلطنة بروناي.

وكانت الإيسيسكو قد اشترطت تقديم إلقاء تعبيري عبر فيديو قصير مستندا إلى نص حرره باللغة العربية (شعر, نثر,قصة قصيرة...) يتناول مواضيع التعلم عن بعد، والأسرة تحت الحجر الصحي، والنظافة والصحة واستثمار الزمن في ظروف الإغلاق والتواصل في زمن التباعد.

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وسيتم منح كل فائز من فئة الشباب 2000 دولار أمريكي ومن فئة الفتيان 1500 دولار ومن فئة الأطفال 1000 دولار.

و تهدف جائزة "بيان" للإلقاء التعبيري باللغة العربية- التي اطلقتها الإيسيسكو في مايو الفارط-- إلى تحفيز القدرات التعبيرية والإسهام في تنمية التعبير التحريري والشفوي باللغة العربية لدى الطلبة الناطقين بلغات أخرى من مختلف دول العالم خلال فترة الحجر الصحي.