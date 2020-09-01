Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 20:01     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية

الجزائر - أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو) يوم الثلاثاء عن أسماء الفائزين بجائزتها "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية، حسب ما جاء في بيان للمنظمة على موقعها الالكتروني.

و فاز بجائزة "الشباب" أربعة مرشحين من جامعة سرايفو بالبوسنة والهرسك و الجامعة الماليزية للعلوم بماليزيا و طالبين سينغالي ونيجيري فيما فاز بجائزة "الفتيان" مرشحين من كل من البوسنة والهرسك وتايلاندا, وعادت جائزة "الأطفال" الى مرشحين من سنغافورة وسلطنة بروناي.

وكانت الإيسيسكو قد اشترطت تقديم إلقاء تعبيري عبر فيديو قصير مستندا إلى نص حرره باللغة العربية (شعر, نثر,قصة قصيرة...) يتناول مواضيع التعلم عن بعد، والأسرة تحت الحجر الصحي، والنظافة والصحة  واستثمار الزمن في ظروف الإغلاق والتواصل في زمن التباعد.

اقرأ أيضا : بن دودة تشارك في المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء في "الإيسيسكو

وسيتم منح كل فائز من فئة الشباب 2000 دولار أمريكي ومن فئة الفتيان  1500 دولار ومن فئة الأطفال 1000 دولار.

و تهدف جائزة "بيان" للإلقاء التعبيري باللغة العربية- التي اطلقتها الإيسيسكو في مايو الفارط-- إلى تحفيز القدرات التعبيرية والإسهام في تنمية التعبير التحريري والشفوي باللغة العربية لدى الطلبة  الناطقين بلغات أخرى من مختلف دول العالم  خلال  فترة الحجر الصحي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 20:01     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.09.01

إنهاء مهام عدة مدراء ومسؤولين بقطاع الموارد المائية

20.09.01

تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر وإنهاء مهام مدير عام بريد…

20.09.01

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإيسيسكو للإبداع التعبيري باللغة العربية

20.09.01

مخلوف بوغارب: المتواضع

20.09.01

أمينتو حيدار تحذر من خطر ثغرة الكركرات على السلام في الصحراء الغربية

20.09.01

المدير العام للأمن الوطني يؤكد على ضرورة التكثيف من النشاط الأمني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.31

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

20.08.31

كوفيد 19 : قائمة معدلة للولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي الـمنزلي

20.08.31

كوفيد 19: إعادة فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال ورفع تدابير العطلة الاستثنائية

20.08.31

عبد الحفيظ علاهم يجتمع مع ممثلي متقاعدي الجيش الوطني الشعبي

20.08.31

افتتاح الصالون الدولي "الرقمي" الأول للتجارة والتسويق في 13 سبتمبر المقبل

20.08.31

البنك الوطني الجزائري يعتزم فتح 30 وكالة رقمية في غضون سنتين