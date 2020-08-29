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جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية : فتح باب المشاركة الأسبوع القادم

  أدرج يـوم : السبت, 29 آب/أغسطس 2020 15:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 24 مرات
جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية : فتح باب المشاركة الأسبوع القادم

وهران - أعلن الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد يوم السبت بوهران أن باب المشاركة في مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية سيفتح في غضون الأسبوع القادم مباشرة بعد تنصيب لجنة التحكيم.

وقال السيد عصاد على هامش لقاء حول النشر باللغة الأمازيغية، من تنظيم المحافظة السامية للأمازيغية بالشراكة مع جمعية "نوميديا" لترقية الثقافة الأمازيغية ومركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران، أن تنصيب لجنة تحكيم مستقلة قد برمج للأسبوع القادم، سيتم بعدها مباشرة افتتاح باب المشاركة في هذه الجائزة.

وأشار سي الهاشمي عصاد أثناء كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اللقاء إلى أن جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية "لبنة أساسية في الصرح الثقافي الوطني، باعتبار أنها تهدف إلى تثمين الإنجازات المعرفية و الأدبية بكل تنوعاتها اللسانية المتداولة في الجزائر ".

كما أفاد أن هذه الجائزة تشمل أربع محاور هي اللسانيات و الأدب المعبر عنه بالأمازيغية و المترجم إليها و الأبحاث في التراث الثقافي الأمازيغي غير المادي فضلا عن الابحاث العلمية و التكنولوجية و الرقمنة.

في سياق اخر، و فيما يخص التعاون، فقد أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية أن الشراكة بين مؤسسته مع الجمعيات "أتت بنتائج جد إيجابية" وأن المحافظة تعول على شركائها في المجتمع المدني، مثنيا على جهود جمعية نوميديا بوهران الناشطة لترقية الثقافة الأمازيغية.

وكانت المحافظة السامية للأمازيغية قد أطلقت مشروع لنشر حكايات باللغة الأمازيغية مع هذه الجمعية منذ قرابة عام، حيث أسفر عن تدوين 14 حكاية من التراث الأمازيغي ب 13 لسان، ينتظر أن تنشر في الأشهر القادمة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية : فتح باب المشاركة الأسبوع القادم
  أدرج يـوم : السبت, 29 آب/أغسطس 2020 15:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 24 مرة   شارك

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