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رحيل الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 09:55     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
رحيل الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران

 الرباط- توفيت الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران مساء يوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء بعد معاناة طويلة مع المرض, وفقا للصحافة المغربية.

وبدأت جبران -وهي من مواليد 1952 بالدار البيضاء وإسمها الحقيقي السعدية قريطيف- مشوارها الفني مع المسرح وهي في العاشرة لتلتحق في أواخر الستينيات بمعهد المسرح بالرباط وقد عرفت بتجسيدها لأدوار المهمشين.

ومن أعمالها المسرحية "الشمس تحتضر" و"بوغابة" بالإضافة إلى العمل العربي المشترك "ألف حكاية وحكاية من سوق عكاظ" (1985).

وعرفت الراحلة عربيا بمشاركاتها في العديد من المسلسلات السورية الشهيرة ك"ربيع قرطبة" (2003) و"صقر قريش" (2002), وأما في السينما فقد تركت بصمتها بالعديد من الأعمال المغربية على غرار "الناعورة" (1984) و"غراميات" (1986) و"عطش" (2002).

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وعينت الراحلة في 2007 كوزيرة للثقافة في بلادها لتكون أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب غير أنها سرعان ما طالب بإعفائها من منصبها ذاك في 2009 لأسباب صحية.

وحصلت جبران خلال حياتها على العديد من التتويجات بينها وسام الاستحقاق الوطني المغربي وجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 11:38
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رحيل الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 09:55     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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