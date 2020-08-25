الثقافة جزء في مسار الاصلاح الاقتصادي و مصدر من مصادر الثروة

الجزائر- أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يوم الاثنين بالجزائر أن الثقافة " جزء لا يتجزأ في مسار الاصلاح الاقتصادي و مصدر من مصادر الثروة".

و أوضح السيد جراد في كلمة له خلال اختتام فعاليات أيام التراث اللامادي الجزائري , أن الثقافة "جزء لا يتجزأ في مسار الاصلاح الاقتصادي مثلها مثل كافة القطاعات الحساسة, و مصدر مهم من مصادر الثروة خاصة و أن الجزائر تحوز على إمكانات هائلة في هذا المجال."

كما أكد على العزم من الاستفادة من كنوز الفن و التراث و الفضاءات الثقافية و المنتوج الثقافي و السهر على تحويله الى قطاع منتج و مساهم في مسار الانعاش الاقتصادي , مراهنا في ذلك , على خبرة و طموح الفنانين و المثقفين و أصحاب المشاريع الثقافية كشركاء فاعلين.

و أضاف السيد جراد يقول أن : " توجهنا الثقافي يأخذ بعين الاعتبار أهل الثقافة و لأجل هذا سندافع بكل ما أتيح لدينا ليكون للمثقف المكانة المرموقة و البارزة في مجال صناعة التغيير المنشود و في ارساء معالم الثقافة الجزائرية والاصيلة في اقرب الاجال و هذا مواصلة لخيار رئيس الجمهورية في انتقاء نموذج ثقافي اصيل و حقيقي".

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واسترسل السيد جراد يقول انه و للتأكيد على التقدير الواجب نحو كبار ورموز الفن و الثقافة الذين صنعوا و مازالوا يصنعون تميز و تنوع الجزائر الثقافي , سيتم مواصلة تكريم و بدون انقطاع أهل الثقافة و الاحتفاء بأعمالهم و الارتقاء بإبداعاتهم.

كما دعا الضيوف من فنانين و مثقفين الى نقل صورة الجمال و الابداع الجزائري و ترويج الاعمال الفنية الجزائرية من اجل تحقيق الاشعار الثقافي لبلدنا عبر مختلف ربوع العالم.

من جهتها,قالت وزيرة الثقافة و الفنون السيدة مليكة بن دودة ,ان الثقافة تعد "عامل غنى", مؤكدة ان توجه الحكومة يملي علينا جميعا المواصلة في تحفيز المشهد الثقافي ليصبح "جاذبا" للاستثمار و رأس المال.

و قد حضر حفل الاختتام سفراء و ممثلون من الدول الشقيقة و مستشارين لرئيس الجمهورية و أعضاء من الحكومة.