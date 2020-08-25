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عبد العزيز جراد يكرم فنانين ومثقفين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 09:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 25 مرات
عبد العزيز جراد يكرم فنانين ومثقفين

 الجزائر- أشرف الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, مساء الاثنين بالجزائر العاصمة على تكريم عدد من الفنانين و المثقفين  الجزائريين خلال حفل  احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا بحضور عدد من اعضاء الحكومة.

وتم بالمناسبة تكريم عدد من الفنانين على غرار سيد احمد مزيان (أقومي) و نادية طالبي و الفنان التشكيلي بشير يلس شاوش و الروائي عبد الوهاب عيساوي الفائز مؤخرا بجائزة "البوكر" للرواية 2020 والمغنية مريم وفاء و الباحث في التراث الثقافي سيد احمد كرزابي.

و اعتبر السيد جراد ان هذا التكريم هو بمثابة "تكريم رمزي" لقامات من الفن الجزائري الذين كرسوا البعد الثقافي من خلال اعمالهم  خاصة في مجالات  السينما و المسرح و الغناء.

كما أكد انه سيكون في اول نوفمبر القادم تكريم كل المثقفين و العلماء الجزائريين.

وقام الوزير الأول بهذه المناسبة بزيارة مختلف المعارض التي أقيمت في اطار شهر التراث اللامادي و ضمن فعاليات الايام الوطنية للباس الجزائري, أين اطلع على مختلف الاجنحة الخاصة باللباس الجزائري التقليدي و لواحقه.

كما استمع السيد جراد الى مختلف انشغالات الحرفيين و المصممين المشاركين في هذه التظاهرة التراثية, مشددا على ضرورة "تثمين و تصنيف اللباس التقليدي" الذي يعد –كما قال - "ارثا ثقافيا" و" ذاكرة وطنية".

وحث ايضا على تشجيع الحرفيين و الترويج للباس التقليدي الجزائري من خلال ارتدائه خصوصا في المحافل  الدولية.

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من جهته, القى الباحث و مدير مركز التراث الافريقي السيد سليمان حاشي, محاضرة حول التراث الثقافي الجزائري المادي و اللامادي , مذكرا بجملة من القوانين التنظيمية و التشريعية التي سنتها الجزائر قصد الحفاظ و حماية التراث الثقافي.

وتتواصل فعاليات الايام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار "لباسي ذاكرتي و ثقافتي"الى غاية الاسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وتدخل هذه التظاهرة -التي انطلقت بداية الشهر الجاري تحت إشراف وزارة الثقافة و الفنون-في اطار تظاهرة "شهر التراث اللامادي".

آخر تعديل على الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 09:52
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عبد العزيز جراد يكرم فنانين ومثقفين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 09:50     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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