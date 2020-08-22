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الثقافة "لبنة مهمة" في الإنعاش الاقتصادي

  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 16:20     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر - أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يوم السبت على أهمية رعاية الثقافة باعتبارها "لبنة مهمة" في الإنعاش الاقتصادي.

وقال الوزير الأول على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الثقافة لبنة مهمة في الإنعاش الاقتصادي... يتوجب علينا رعايتها و حماية مكوناتها و كذا رموز الثقافة الجزائرية، لكن الواقع يملي علينا ضرورة التعجيل بوضع الثقافة في السياق الاقتصادي".

وأضاف السيد جراد أن الثقافة "محرك يساهم في الإنعاش الاقتصادي للبلاد و لأهل الثقافة".

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وقد سمحت الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي التي انعقدت يومي 18 و19 من الشهر الجاري تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون , بصياغة تصور مشترك بين الحكومة و شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين حول أسس جديدة لنموذج التنمية الوطنية.

آخر تعديل على السبت, 22 آب/أغسطس 2020 17:04
كلـمات مفتـاحيــة :
الثقافة "لبنة مهمة" في الإنعاش الاقتصادي
  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 16:20     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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