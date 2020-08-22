وهران: استحداث نادي الفنانين الجزائريين

وهران- تعزز مؤخرا المشهد الثقافي بوهران بتأسيس نادي الفنانين الجزائريين الذي سيكون فضاء ترويج للفن الجزائري والتعريف أكثر بالفنانين حسبما استفيد يوم السبت لدى نقابة الفنان المسرحي و السينمائي لولاية وهران.

وقد تم استحداث يوم الخميس بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد نادي الفنانين الجزائريين الذين سيكون مفتوحا لجميع الفنانين الذين ينشطون في شتى الميادين الثقافية و الفنية حسبما أبرزه لوأج رئيس نقابة الفنان المسرحي و السينمائي لولاية وهران .

ويكمن الهدف من هذا الفضاء الفني في تسويق المنتوج الفني الجزائري عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) التي سيتم استحداثها وإطلاق عبر الأنترنت حصة " تحت أضواء " للتعريف بالمشوار الفني للفنانين الذين فقدتهم الساحة الفنية الجزائرية و كذا عرض أعمال المبدعين ومشاريعهم المستقبلية في مختلف الحقول الفنية كما أضاف سيدي محمد بلفاضل .

كما سيسمح نادي الفنانين الجزائريين الذي تأمل النقابة المذكورة أن يكون مقره بدار الثقافة " زدور ابراهيم بلقاسم" لوهران بعد تسليمها بتبادل التجارب و الخبرات الفنية مع النوادي الفنية العربية كما أشار اليه الفنان بلفاضل الذي يترأس هذا الفضاء وتحت إشراف المسرحي سمير زموري الذي يقوم بتسيير صفحته.

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وبهده المناسبة تم تكريم الفنان الراحل صراط بومدين الذي وفته المنية في 20 أغسطس 1995 و الاحتفاء بالفنان ميسوم سعيد الذي لا يزال في أوج عطاءه الفني والذي يعد عميد الفنانين بوهران وأحد المختصين في مسرح العرائس في الجزائر وفق رئيس نقابة الفنان المسرحي و السينمائي.

وفي اطار هذا الاحتفال تم تقديم الشهادات على الفائزين في المسابقة الخاصة بالفنانة الراحلة مليكة نجادي (1967 -2019 ) و على الممثلين الشباب الذي استفادوا من تكوين لمدة شهر في مجال مسرح خيال الظل الصيني بالمسرح الصغير لدار الشباب " أحمد زبانة " بحي "سيدي البشير" (بلاتو سابقا) .