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تلمسان: اختتام الصالون الدولي الافتراضي للصورة الفوتوغرافية

  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 15:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات

تلمسان- اختتم يوم السبت بتلمسان الصالون الدولي الافتراضي الإلكتروني للصورة الفوتوغرافية الذي أقيم تحت شعار "كوكب الفن" حسبما علم لدى المنظمين.

وأوضح رئيس مكتب تلمسان للجمعية الوطنية الثقافية "الشبكة الجزائرية للإعلام الثقافي" شقرون عبد القادر لوأج أنه تم خلال اختتام هذه التظاهرة المنظمة بالتنسيق مع المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "محمد ديب" لتلمسان عرض مختلف الصور الفوتوغرافية التي تخص التراث اللامادي والمعالم الأثرية والفنون التشكيلية عبر صفحة الجمعية بموقع التواصل الاجتماعي بعد انتقاء لأجمل الصور من طرف لجنة مكونة من مصورين محترفين بهذه الجمعية.

وأضاف أن هذه المبادرة عرفت ما بين 2 و21 أغسطس الجاري مشاركة 600 مصور من محترفين وهواة من 26 بلدا بهدف الترويج للسياحة وإبراز الموروث الثقافي لكل دولة والتعريف بالمعالم الأثرية وتشجيع هؤلاء المصورين على الاهتمام بالتراث خلال ممارستهم لعملهم اليومي.

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وقد تم استقبال حوالي ألفي صورة فوتوغرافية خاصة بالمناظر الطبيعية والمعالم الأثرية والتاريخية والسياحية واللباس التقليدي والعادات والتقاليد وغيرها إضافة إلى صور للوحات فنية في الخط العربي والنحت والرسم وفق السيد شقرون.

وأشار نفس المصدر إلى أنه يرتقب تنظيم معارض واقعية للصور الفوتوغرافية بدءا من سبتمبر المقبل للتعريف بأعمال بعض المصورين المشاركين في هذه التظاهرة من داخل وخارج الوطن.

آخر تعديل على السبت, 22 آب/أغسطس 2020 15:20
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تلمسان: اختتام الصالون الدولي الافتراضي للصورة الفوتوغرافية
  أدرج يـوم : السبت, 22 آب/أغسطس 2020 15:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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