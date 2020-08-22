وزيرة الثقافة والفنون تشارك في الدورة الافتراضية للقمة الثقافية العالمية بإديمبورغ

إيديمبورغ - تشارك وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة يوم السبت في الدورة الخاصة للقمة الثقافية العالمية بإديمبورغ باسكتلندا (طبعة 2020) عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, حسب بيان للوزارة.

وستوجه بن دودة خلال هذه القمة كلمة تبرز فيها "أهمية الثقافة في ظل الأزمة الصحية الراهنة ودورها في المحافظة على الروابط الاجتماعية وتقويتها وأيضا في نشر رسالة أمل بغد أفضل".

وستبحث الدورة الخاصة لقمة إديمبورغ ثلاثة مواضيع هي "الثقافة والتعليم" و"الثقافة والانسجام الاجتماعي" بالإضافة إلى "الثقافة في المجتمعات النابضة بالحياة", حسب الموقع الالكتروني للقمة.

كما سيناقش المشاركون "الدور القوي والقدرات التحولية للثقافة في جوانب رئيسية من حياتنا وخصوصا في سياق جائحة كوفيد-19".

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وسيشارك في هذه القمة خبراء ومختصون في عدة مجالات كالثقافة والاقتصاد والتعليم والهندسة المعمارية والطب وغيرها بالإضافة إلى وزراء ثقافة من مختلف بلدان العالم.

وكانت القمم الثقافية العالمية بإديمبورغ تعقد منذ 2012 كل عامين شهر أغسطس وهذا بالبرلمان الاسكتلندي من طرف مهرجان إدينبورغ الدولي غير أن جائحة كورونا اضطرت المنظمين هذا العام لعقدها افتراضيا.