الفيلم المنتظر حول الشهيد زيغود يوسف سيسلط الضوء على تاريخ ثورة التحرير بالولاية التاريخية الثانية

قسنطينة- سيسلط الفيلم المزمع إنجازه حول الشهيد العقيد زيغود يوسف مهندس هجومات 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني الضوء على تاريخ ثورة التحرير بالولاية التاريخية الثانية, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء أحسن تليلاني رئيس مؤسسة الشهيد العقيد زيغود يوسف التاريخية.

وفي تصريح ل/وأج عشية الاحتفال بالذكرى ال65 لهجومات الشمال القسنطيني التي قادها الشهيد زيغود يوسف, أوضح السيد بأنه "من شأن تجسيد العمل السينمائي حول زيغود يوسف أن يقدم صورة ومعلومات وافية حول تاريخ ثورة التحرير بالولاية التاريخية الثانية المعروفة بأحداثها الكثيرة والمعارك الضارية التي خاضها وقادها زيغود يوسف الذي يعتبر مثالا للنضال الحقيقي."

واستنادا للسيد تليلاني فإن "فيلم الشهيد زيغود يوسف لن يكتفي بالتأريخ لشخصية هذا الأخير فقط بل سيتعداها لإماطة اللثام عن تضحيات وبطولات بعض قادة الثورة على غرار لخضر بن طوبال وصالح بوبنيدر المكنى "صوت العرب" وعمار بن عودة وعلي كافي الذين أطروا الثورة الجزائرية بولايات ميلة وقالمة وعنابة و سكيكدة."

اقرأ أيضا : فيلم وثائقي حول مسار المجاهد روبيرتو محمود معز الأرجنتيني الذي التحق بالثورة الجزائرية

كما أشار إلى أن "الأفلام التي تم إنجازها حول كريم بلقاسم وأحمد زبانة والعقيد لطفي ومصطفى بن بولعيد أعطت أمثلة حية عن الثورة الجزائرية والآن يحق للجيل الجديد من الجزائريين تصفح تاريخ ثورة التحرير ومتابعة فيلم الشهيد زيغود يوسف الذي من شأنه التعريف أكثر بالثورة بمنطقة الشمال القسنطيني وبواحد من أبطال الجزائر."

وكانت مؤسسة الشهيد العقيد زيغود يوسف التاريخية التي ترأسها شرفيا ابنته الوحيدة السيدة شامة قد تأسست بولاية سكيكدة شهر يناير من السنة الجارية بهدف التأريخ وتمجيد بطولات الشهداء بمنطقة الشمال القسنطيني من الذين أبرزوا تاريخ الثورة التحريرية من خلال نضالهم وتضحياتهم من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.