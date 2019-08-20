الذكرى المزدوجة ل 20 أوت 1955 /1956 : المتحف المركزي للجيش ينظم عدة نشاطات

الجزائر- نظم المتحف المركزي للجيش, يوم الأربعاء, إحياء للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956, عدة نشاطات من بينها عرض شريط وثائقي ومحاضرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للمجاهد المصادف للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956, أحيا المتحف المركزي للجيش يوم الأربعاء 19 أوت 2020 هذه الذكرى تحت إشراف مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي, بحضور إطارات من مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي وثلة من المجاهدين إلى جانب أساتذة وطلبة جامعيين وكذا ممثلي جمعيات مدنية".

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وأضاف ذات المصدر أنه تم "عرض شريط وثائقي حول الذكرى بقاعة السينما تبعه إلقاء محاضرة تاريخية حول هجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام وإقامة معرض للصور التاريخية, بالإضافة إلى توزيع مطويات وصور عن معارك وأبطال الثورة التحريرية".