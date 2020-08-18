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الحكواتي صديق ماحي في الدورة الافتراضية للمهرجان الدولي "مغرب الحكايات"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:42     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات

الجزائر - يشارك الراوي و الحكواتي الجزائري صديق ماحي في الدورة 17 الافتراضية  للمهرجان الدولي "مغرب الحكايات "التي تنظمها الجمعية المغربية "لقاءات التربية و الثقافية "بحضور عدد من الفنانين للتنافس بعروض فنية وفي مسابقات لأجمل الحكايات حسب ما علم  يوم الثلاثاء من الراوي .

وقد انطلقت هذه التظاهرة التي تقام تحت شعار "الكلمة للعالم في مواجهة جائحة كورونا" في 7 اغسطس الجاري و تتواصل لغاية 31 من نفس الشهر بحضور عدد من المبدعين من مختلف الدول لتقديم عروض تؤكد العمق الثقافي و الحضاري لمنطقتهم علما و ان الدورة ستركز على مواجهة الكوارث و تحدي الازمات  و تعزيز دور الحكاية في تربية النشء حسب منظميها .

و قد سبق للفنان  صديق ماحي و ان شارك في هذه الفعالية و في تظاهرات اخرى عبر العالم و قد اصدر مؤخرا مؤلفا جديدا بعنوان "مولى مولى و حكايات اخرى" و له الى جانب الحكاواتية تجربة في المسرح و في تنشيط الورشات التكوينية في الجزائر و خارجها .

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الحكواتي صديق ماحي في الدورة الافتراضية للمهرجان الدولي "مغرب الحكايات"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:42     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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