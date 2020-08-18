وفد من وزارة الثقافة و الفنون يحل بميلة لمعاينة الآثار المكتشفة جراء الهزتين الأرضيتين

ميلة- حل بميلة وفد من وزارة الثقافة و الفنون لمعاينة الآثار المكتشفة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية في 10 أغسطس الجاري, حسب ما علمته وأج يوم الثلاثاء من رئيس مصلحة التراث الثقافي بالمديرية المحلية للثقافة لزغد شيابة.

و أوضح ذات المسؤول بأن الوفد الذي يضم كلا من المدير العام للديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية عبد القادر دحدوح و مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار آمال سلطاني عاين يوم الإثنين خلال هذه الزيارة الموقع الأثري بحي الأمل المعروف محليا باسم "مشتة بورقايد" بعاصمة الولاية حيث كشفت التشققات و الانزلاقات الأرضية التي تسببت فيها الهزتان الأرضيتان عن أحجار مصقولة من مختلف الأحجام و قرميد و حوض حجري وكذا جدران بنايات وأبدان أعمدة حجرية أسطوانية الشكل، علاوة على معاينة عدة مواقع أثرية أخرى بالولاية.

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و قد تم الاتفاق -استنادا لذات المتحدث- على "إيفاد خلال الأيام القليلة المقبلة فرقة مختصة من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لمعاينة الاكتشافات الجديدة بحي الأمل و اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها و حماية الموقع عموما" المدرج -حسبه- ضمن قائمة الإحصاء العام للممتلكات الثقافية العقارية لولاية ميلة.

جدير بالذكر أن التشققات الأرضية التي ظهرت بحي الأمل بمدينة ميلة جراء الهزتين الأرضيتين المسجلتين في 10 أغسطس الجاري بحمالة "شمالا" كشفت عن آثار رومانية جديد تتمثل في مزرعة رومانية تتربع على مساحة معتبرة و تعد امتدادا للموقع الأثري بالمدينة العتيقة لميلة.