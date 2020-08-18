الوزير الأول يدعو إلى رؤية مشتركة لبناء اقتصاد جديد -

كورونا: 419 إصابة جديدة, 306 حالة شفاء و 12 حالة -

مالية: برنامج الاصلاحات لتطوير الحوكمة و تغيير منهجية التسيير يدخل المرحلة النهائية -

الجيش الوطني الشعبي: تخرج 10 دفعات بالمدرسة العليا للعتاد بالحراش -

محادثات مع وزارة المالية من أجل حل مشكلة التدفق النقدي لسوناطراك -

وفد من وزارة الثقافة و الفنون يحل بميلة لمعاينة الآثار المكتشفة جراء الهزتين الأرضيتين -

تلمسان: إنتاج فيلم قصير للتحسيس بفيروس كورونا -

العالم مازال بعيدا عن مستوى المناعة الجماعية ولا يمكن اعتبارها الحل الآن لكورونا -

تبون: تنويع الصادرات و تشجيع الاستثمار من أجل بعث الاقتصاد الوطني -

الكاف: تنظيم ملتقي حول الحوكمة في كرة القدم في شهر ديسمبر -

الندوة حول الانعاش الاقتصادي : خطاب الرئيس تبون مطمئن وقرارته ستحرر الاقتصاد الوطني -

تخرج الدفعة 48 من مدرسة القيادة والأركان -

ولاية الجزائر: انخفاض محسوس لأسعار السمك الأزرق بفضل وفرة الإنتاج -

تبون: يجب الاسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية -

تعليمة للعدالة بعدم الأخذ بعين الاعتبار من الآن فصاعدا رسائل التبليغ مجهولة المصدر -

إعادة فتح المساجد بالبليدة: اقبال متباين للمصلين وانخراط واسع للجمعيات -

احتياطي الصرف يقدر حاليا ب57 مليار دولار -

ميلة: الشروع في هدم البنايات المصنفة في الخانة الحمراء -

20 أوت1955 بقسنطينة: العمليات الفدائية ساهمت في تعميم ثورة التحرير في صفوف الشعب -