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تلمسان: إنتاج فيلم قصير للتحسيس بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 16:23     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
تلمسان: إنتاج فيلم قصير للتحسيس بفيروس كورونا

تلمسان- أنتجت جمعية "الاستثمار الفكري والعطاء الإنساني" لولاية تلمسان فيلم قصير بعنوان "ميمتي قتلتها بيدي" للتحسيس بكوفيد-19, حسبما علم يوم الثلاثاء لدى رئيس هذه الجمعية بن ترار بوعزة أكرم.

ويعد هذا الفيلم أول عمل فني للجمعية و تدور وقائعه على مدار 15 دقيقة حول أم أحد ابنيها غير مبالي بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ويتسبب في نقل العدوى لوالدته المصابة بمرض مزمن ووفاتها متأثرة بكوفيد-19, حسبما أوضح رئيس الجمعية ل/وأج, مضيفا أنه يرتقب بث الفيلم الأسبوع المقبل عبر بعض قنوات التلفزيون العمومي.

وقد قام بإخراج الفيلم الذي تم تصويره ببلدية المنصورة (ولاية تلمسان) فاروق خرار وزهرة العجامي في كتابة السيناريو, إلى جانب مشاركة تطوعية لبعض المنخرطين في الجمعية في تمثيل الأدوار الثانوية وممثلين مسرحيين من ولاية  تلمسان في تقمص أدوار البطولة, استنادا لنفس المصدر.

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وأضاف بن ترار بوعزة أكرم أنه تم تمويل هذا العمل الفني من الفرع الولائي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و بإشراف وزارة الشباب و الرياضة بهدف نشر الوعي لدى المواطنين و تحسيسهم حول فيروس كورونا و أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي نقل العدوى, وكذا حث الشباب على الانخراط بالجمعيات في ظل هذه الجائحة و المساهمة في العمل التطوعي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 16:38
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تلمسان: إنتاج فيلم قصير للتحسيس بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 16:23     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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