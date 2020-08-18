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تتويج جزائري بمهرجان الشباب الدولي الافتراضي لمسرح الدمى بالعراق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 08:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرات
تتويج جزائري بمهرجان الشباب الدولي الافتراضي لمسرح الدمى بالعراق

بغداد - توج عملان مسرحيان جزائريان بمهرجان الشباب الدولي الافتراضي لمسرح الدمى بالعراق الذي اختتمت فعالياته يوم الاثنين، وفقا للمنظمين.

وتحصلت مسرحية "الشيخ" لمخرجها بوخضرة سهيل من "جمعية أرلوكان للعرائس" بالعلمة على الجائزة الثانية لأفضل عرض مسرحي وهو العمل الذي نال أيضا جائزة أفضل تصميم وصناعة دمى.

وتوجت من جهتها مسرحية "رفيقو" لمخرجها حليم شعنان من البليدة بالجائزة الثالثة لأحسن عرض مسرحي، كما فازت بجائزتي أحسن تحريك دمى وأحسن أداء صوتي.

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وعادت من جهة أخرى الجائزة الأولى لأفضل عرض مسرحي للعمل العراقي "الشجرة الطيبة والقزم" فيما عادت جائزة أفضل تأليف للكاتب مهند العاقوص من سوريا عن مسرحية "كيف أصبح ماردا".

وافتتح هذا المهرجان -الذي أقيم برعاية من وزارة الشباب والرياضة العراقية- الخميس الماضي بمشاركة 12 عملا مسرحيا من خمسة بلدان عربية بينها الجزائر، حيث أنجزت في أغلبها في فترة الحجر الصحي وتتراوح مدتها بين 8 و15 دقيقة.

ويهدف المهرجان إلى "تفعيل فنون مسرح الدمى محليا ودوليا" من خلال إتاحة الفرصة للشباب وإشراكهم في تقديم عروض مسرحية بالدمى ونشر ثقافة فنون الدمى من خلال إقامة ورشات ومحاضرات تثقيفية، وفقا للمنظمين.

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تتويج جزائري بمهرجان الشباب الدولي الافتراضي لمسرح الدمى بالعراق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 08:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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