نحو تنظيم نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب

وأوضح السيد فوغالي ان قرار تنظيم نسخة افتراضية للطبعة ال 25 لصالون الجزائر الدولي للكتاب جاء بعد تشاور مع ممثلي دور النشر الجزائريين و مسؤولي مكتب الكتاب بوزارة الثقافة و الفنون نظرا "لعدم امكانية تنظيم هذا الحدث الذي يستقطب اكثر من مليون زائر سنويا في هذا الظرف الصحي الاستثنائي".
و خلال هذه النسخة الافتراضية التي لم يتم وضع صيغتها النهائية بعد، سيتم تنظيم لقاءات و نقاشات و موائد مستديرة باستعمال وسائل تكنولوجية جديدة و المواقع الاجتماعية مع احتمال اطلاق مشروع ارضية للبيع عبر الانترنت و هذا بالشراكة مع مهني هذا المجال و دور النشر الجزائرية و الاجنبية التي تشارك في هذا الحدث.
كما اشار السيد فوغالي الى اعتماد "تدابير خاصة من اجل المحافظة على صناعة الكتب بالجزائر و اعادة بعثها خلال هذا الظرف الخاص"، معلنا عن تنظيم العديد من التظاهرات و الصالونات المحلية للكتاب في العديد من مدن الوطن حالما يسمح الوضع الصحي بذلك".
و عرف صالون الجزائر الدولي للكتاب سنة 2019 مشاركة 1030 دور نشر من 36 بلد، منها 298 جزائرية كما سجل توافد 1،150 مليون زائر.