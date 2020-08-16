مدير المسرح الجهوي لقسنطينة فؤاد بوكرومة في ذمة الله

قسنطينة - انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الأحد بمستشفى سكيكدة مدير المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني بقسنطينة فريد بوكرومة عن عمر ناهز 60 سنة، حسبما علم من إدارة مسرح قسنطينة.

وبدأ الراحل مسيرته كممثل في سنوات السبعينات بمسرح سكيكدة ضمن جمعية "الثقافة الشعبية" ثم عمل مخرجا ليتحول بعدها إلى الإدارة حيث شغل منصب مدير للمركز الثقافي ببلدية رمضان جمال ثم رئيس مصلحة النشاطات الثقافية بمديرية الثقافة لولاية سكيكدة ومديرا لمسرحها الجهوي ليتم تحويله في يونيو 2018 إلى مسرح قسنطينة الجهوي.

وقد نشرت وزارة الثقافة رسالة تعزية إثر وفاة مدير المسرح الجهوي لقسنطينة، فريد بوكرومة ورد فيها "بحزن وأسى كبيرين، ننعي وفاة مدير المسرح الجهوي لقسنطينة السيد فريد بوكرومة، الفنان الخدوم، المحب للمسرح ولفناني المسرح، وهو الذي احتضن جميع الفنانين في مدينة الجسور المعلقة وغيرها".