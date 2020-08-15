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إجراءات تصنيف مسرح وهران كتراث وطني تعرف "تقدما جيدا"

  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 17:43     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرات
إجراءات تصنيف مسرح وهران كتراث وطني تعرف &quot;تقدما جيدا&quot;

وهران - تعرف الإجراءات المتعلقة بتصنيف المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" كتراث وطني "تقدما جيدا"، حسبما أفاد به اليوم السبت مدير هذه المؤسسة الثقافية مراد سنوسي.

ويعرف تصنيف المسرح الجهوي لوهران كتراث وطني محمي، والذي أعلنت عنه وزيرة الثقافة والفنون خلال زيارتها التفقدية في يوليو المنصرم الى وهران، تقدم جيد مثلما أوضحه لوأج السيد سنوسي.

وأشار إلى أن "جلسات عمل عقدت مع إطارات مختصة بالوزارة الوصية لإجراء الخبرة لحصر العناصر التراثية وتشخيص الوضع المعماري".

من جهة ثانية أعلن مدير المسرح الجهوي لوهران عن التحضير للشروع في أشغال ترميم التماثيل وزجاج قبة المسرح وهي العملية التي أعلنت عنها وزيرة الثقافة والفنون أيضا خلال زيارة العمل الأخيرة إلى وهران.

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وأبرز مراد سنوسي أنه "سيشرع قريبا في عملية الترميم من قبل مهندسين معماريين مختصين في المجال من جمهورية التشيك وذلك في إطار التعاون مع هذا البلد.

وذكر بأن عملية الترميم ستعرف إشراك طلبة الفنون الجميلة ومهندسين معماريين شباب مما سيساهم في تدعيم تكوينهم التطبيقي.

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إجراءات تصنيف مسرح وهران كتراث وطني تعرف "تقدما جيدا"
  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 17:43     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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