Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيلم وثائقي حول مسار المجاهد روبيرتو محمود معز الأرجنتيني الذي التحق بالثورة الجزائرية

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 16:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
فيلم وثائقي حول مسار المجاهد روبيرتو محمود معز الأرجنتيني الذي التحق بالثورة الجزائرية

الجزائر- بثت القناة التلفزيونية الجهوية " كنال سانتا في " بالأرجنتين يوم 11 أغسطس الماضي العرض الأول للفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "معز الأرجنتيني في الثورة الجزائرية" و الذي يتناول مسار المجاهد روبرتو محمود معز الأرجنتيني الذي التحق بصفوف الثورة الجزائرية في سنة 1959.

و قد أعلن عن هذا الفيلم القصير في الأرجنتين "فيلم ذي منفعة بلدية" من خلال المرسوم 53-367 المصادق عليه يوم 12 مارس 2020 من طرف المجلس البلدي لروزاريو.

و ينقل منتج الفليم نيستور أنتونيو سليمان من أصول سورية-فلسطينية شهادة المناضل روبرتو محمود معز الذي عرف بالقضية الجزائرية و حربها التحريرية في الأرجنتين.

و تعود أولى اتصالات روبرتو معز بمبعوثي جبهة التحرير الوطني الى بوينس ايرس الى سنة 1956 حيث كان حينها أمينا عاما ل "حزب العمال" الأرجنتيني.

اقرأ أيضا:       أفلام وثائقية تدون جرائم الاستعمار في المحتشدات ومراكز التعذيب

و بعد تشبعه لأشهر بروح الثورة الجزائرية التحق روبرتو الذي اطلق عليه فيما بعد اسم محمود بصفوف جيش التحرير الوطني أين اشتغل في الجانب التقني لصناعة الأسلحة قبل أن يستقر في العاصمة غداة الاستقلال.

آخر تعديل على الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 18:49
كلـمات مفتـاحيــة :
فيلم وثائقي حول مسار المجاهد روبيرتو محمود معز الأرجنتيني الذي التحق بالثورة الجزائرية
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 آب/أغسطس 2020 16:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.14

ردود فعل منددة باتفاق "التطبيع" بين الامارات وإسرائيل معتبرة إياه بالأمر "الخطير"

20.08.14

كورونا : 477 إصابة جديدة, 304 حالة شفاء و10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.08.14

تربص الاتحاد العربي للدراجات لمدربي السباقات على الطريق: نجاح الجزائريين علاب وعلوي…

20.08.14

لقاء خلال الأسبوع المقبل مع ممثلين عن متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين

20.08.14

جثمان المجاهدة قردان الزهرة يوارى الثرى بمقبرة "سي الطاهر العتبي" ببلدية لرجام

20.08.14

وهران: استقبال 255 مواطنا قادمين من واشنطن

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.10

تجارة: رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

20.08.10

الممثل الفكاهي بشير بن محمد، روحه المرحة وعفويته في الأداء سر نجوميته

20.08.11

فيلمان جزائريان في منافسة الدورة الافتتاحية لمهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن

20.08.10

اعتماد دفتر الشروط المتعلق بالإعفاءات على المكونات المستوردة من طرف المناولين

20.08.10

الأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار "لباسي ذاكرتي وثقافتي"

20.08.10

الوكالة الوطنية للنفايات تصدر أول عدد لمجلتها "النفايات مورد"