فيلم وثائقي حول مسار المجاهد روبيرتو محمود معز الأرجنتيني الذي التحق بالثورة الجزائرية

الجزائر- بثت القناة التلفزيونية الجهوية " كنال سانتا في " بالأرجنتين يوم 11 أغسطس الماضي العرض الأول للفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "معز الأرجنتيني في الثورة الجزائرية" و الذي يتناول مسار المجاهد روبرتو محمود معز الأرجنتيني الذي التحق بصفوف الثورة الجزائرية في سنة 1959.

و قد أعلن عن هذا الفيلم القصير في الأرجنتين "فيلم ذي منفعة بلدية" من خلال المرسوم 53-367 المصادق عليه يوم 12 مارس 2020 من طرف المجلس البلدي لروزاريو.

و ينقل منتج الفليم نيستور أنتونيو سليمان من أصول سورية-فلسطينية شهادة المناضل روبرتو محمود معز الذي عرف بالقضية الجزائرية و حربها التحريرية في الأرجنتين.

و تعود أولى اتصالات روبرتو معز بمبعوثي جبهة التحرير الوطني الى بوينس ايرس الى سنة 1956 حيث كان حينها أمينا عاما ل "حزب العمال" الأرجنتيني.

اقرأ أيضا: أفلام وثائقية تدون جرائم الاستعمار في المحتشدات ومراكز التعذيب

و بعد تشبعه لأشهر بروح الثورة الجزائرية التحق روبرتو الذي اطلق عليه فيما بعد اسم محمود بصفوف جيش التحرير الوطني أين اشتغل في الجانب التقني لصناعة الأسلحة قبل أن يستقر في العاصمة غداة الاستقلال.